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208
сегодня, 10:32
13

В Быхановом саду этой весной спилят более 70 сухих деревьев

Пока убрали 20 старых ясеней и лип. Какие деревья высадят взамен снесенных — пока не известно.

Липчане присылают в редакцию GOROD48 фотографии стремительно лысеющего после сноса старых деревьев Быханова сада. Что происходит? Этот вопрос мы адресовали директору МАУК «Культурные пространства Липецка».

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Михаил Степанов сообщил, что под снос в Быхановом саду определены более 70 мертвых деревьев.

— Опиловку начали на прошлой неделе. Уже снесены 20 представлявших опасность взрослых деревьев. Некоторые из них были даже без коры, с растрескавшимися от возраста стволами. На месте снесенного сухостоя посадим новые деревья. В прошлом году таким образом в парке высажены, например, 25 саженцев лип, яблонь, хвойных пород деревьев.

Какими деревьями пополнят Быханов сад, с 2008 года являющийся «особо охраняемой природной территорией местного значения», пока неизвестно. Михаил Степанов сказал, что будет советоваться со специалистами АО «Зеленхоз». Время на раздумья есть — посадки новых деревьев начнутся осенью.

Снос и посадка деревьев в парках Липецка осуществляются за счет средств, заработанных МАУК «Культурные пространства Липецка». В прошлом году в этих общественных местах спилили порядка 400 мертвых деревьев, а посадили взамен 350.
озеленение
Быханов сад
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Комментарии (13)

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Сначала новые
ГОСТЬ53
6 минут назад
Не забывайте озеленять, товарищи!
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Задолбали
13 минут назад
Что-то у нас все "особо охраняемые территории " выглядят не презентабельно. Что парки , что низовье лога.
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Мурка
13 минут назад
Пилят, если сажают то сорняк. И ничего не поливают. Был зеленый город, что стало? Был зеленый остров, что стало? И кругом пластик...
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Житель
14 минут назад
Нормальный "сад" получается. Быханова степь нужно такое называть.
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Лиза
15 минут назад
Скоро от Быханова сада останется только название...
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смотритель зоопарка
17 минут назад
... и построит друг администрации какое нибудь кафе шаурма...классика
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Дед
25 минут назад
Все спилить от них только мусор , плиткой заложить и красота !
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акын.
31 минуту назад
мне очень нравятся политика спиливания деревьев в городе,я очень люблю степь
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1
38 минут назад
На месте спиленных деревьев построят новые ЖК премиального класса!!!
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Липчанен
42 минуты назад
На месте спиленных деревье построят новые ЖК * класса.
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