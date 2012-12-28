В Быхановом саду этой весной спилят более 70 сухих деревьев

Пока убрали 20 старых ясеней и лип. Какие деревья высадят взамен снесенных — пока не известно.

Липчане присылают в редакцию GOROD48 фотографии стремительно лысеющего после сноса старых деревьев Быханова сада. Что происходит? Этот вопрос мы адресовали директору МАУК «Культурные пространства Липецка».Михаил Степанов сообщил, что под снос в Быхановом саду определены более 70 мертвых деревьев.— Опиловку начали на прошлой неделе. Уже снесены 20 представлявших опасность взрослых деревьев. Некоторые из них были даже без коры, с растрескавшимися от возраста стволами. На месте снесенного сухостоя посадим новые деревья. В прошлом году таким образом в парке высажены, например, 25 саженцев лип, яблонь, хвойных пород деревьев.Какими деревьями пополнят Быханов сад, с 2008 года являющийся «особо охраняемой природной территорией местного значения», пока неизвестно. Михаил Степанов сказал, что будет советоваться со специалистами АО «Зеленхоз». Время на раздумья есть — посадки новых деревьев начнутся осенью.Снос и посадка деревьев в парках Липецка осуществляются за счет средств, заработанных МАУК «Культурные пространства Липецка». В прошлом году в этих общественных местах спилили порядка 400 мертвых деревьев, а посадили взамен 350.