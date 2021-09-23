Здоровье

сегодня, 10:35

Липецким собакам и кошкам сделали тесты на коронавирус

6 1922
#животные #коронавирус
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Липецким собакам и кошкам сделали тесты на коронавирус

Во всех исследованных образцах получен отрицательный результат. А вот бешенство в этом году выявили у двух собак и четырёх кошек.

Управление ветеринарии Липецкой области сообщило о результатах лабораторного мониторинга инфекционных болезней собак и кошек в этом году.

- Результаты молекулярно-генетических исследований свидетельствуют об активной циркуляции на территории Липецкой области возбудителей болезней собак и кошек: выявлены 2 случая бешенства среди собак и 4 – среди кошек. Также обнаружены чума плотоядных (28% положительных анализов среди собак), парвовирусный энтерит (39%), аденовирусная инфекция (16% положительных выявлений), панлейкопения кошек (4% ), коронавирусный перитонит кошек (24%), инфекционный ринотрахеит кошек (12% позитивных случаев), калицивироз (8%), лейкемия кошек (20% выявляемость), хламидиоз кошек (8% позитивных случаев).

В 2020 и 2021 годах Липецкая областная ветеринарная лаборатория проводила ПЦР-анализ проб от собак и кошек по выявлению возбудителя коронавируса COVID-19. Во всех исследованных образцах (более 80) получен отрицательный результат.

Анализ результатов микологических исследований более 200 образцов шерстного покрова и эпидермиса свидетельствует о проблеме высокой заболеваемости собак и кошек микроспорией и трихофитией (в 40% проб обнаружены возбудители) и кандидамикоза (17% положительных проб).
6 1922
#животные #коронавирус
3

Комментарии (6)

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Assenizator

10 минут назад
Хорошая новость - для домашних животных ПОКА не надо пукапать маски
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Обязать

11 минут назад
Всех кошек и собак носить маски,а то распоясались.
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Сильвер

сегодня, 11:01
Хламидиоз у кошек ? Век живи, век учись...
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человек

сегодня, 11:01
Кошка Мурка, да у нас и так вся страна в полном покое. А вы все просите и просите.
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Кошка Мурка

сегодня, 10:58
Оставьте нас в покое.
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Animal planet.

сегодня, 10:52
Бедные животные.
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