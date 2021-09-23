Липецким собакам и кошкам сделали тесты на коронавирус

Во всех исследованных образцах получен отрицательный результат. А вот бешенство в этом году выявили у двух собак и четырёх кошек.

Управление ветеринарии Липецкой области сообщило о результатах лабораторного мониторинга инфекционных болезней собак и кошек в этом году.



- Результаты молекулярно-генетических исследований свидетельствуют об активной циркуляции на территории Липецкой области возбудителей болезней собак и кошек: выявлены 2 случая бешенства среди собак и 4 – среди кошек. Также обнаружены чума плотоядных (28% положительных анализов среди собак), парвовирусный энтерит (39%), аденовирусная инфекция (16% положительных выявлений), панлейкопения кошек (4% ), коронавирусный перитонит кошек (24%), инфекционный ринотрахеит кошек (12% позитивных случаев), калицивироз (8%), лейкемия кошек (20% выявляемость), хламидиоз кошек (8% позитивных случаев).



В 2020 и 2021 годах Липецкая областная ветеринарная лаборатория проводила ПЦР-анализ проб от собак и кошек по выявлению возбудителя коронавируса COVID-19. Во всех исследованных образцах (более 80) получен отрицательный результат.



Анализ результатов микологических исследований более 200 образцов шерстного покрова и эпидермиса свидетельствует о проблеме высокой заболеваемости собак и кошек микроспорией и трихофитией (в 40% проб обнаружены возбудители) и кандидамикоза (17% положительных проб).