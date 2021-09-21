40 минут назад
Число жертв ДТП с микроавтобусом и фурой в Ростовской области выросло до трех человек
Накануне в Новошахтинске на дороге между поселком Красный и поселком Самбек водитель фуры Volvo врезался в микроавтобус Mercedes-Benz. В результате аварии погибли три человека.
Накануне около 21.05 в Ростовской области в Новошахтинске на автодороге между хутором Красный и хутором Самбек произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.
По предварительной информации, водитель фуры "Вольво", находившийся за рулем с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес", в салоне которого находилось 17 человек, - говорится на сайте ГУ МВД по Ростовской области.
"В микроавтобусе, ехавшем из города Горловка в Белгород, на момент аварии было 17 пассажиров и 2 водителя. Двое пассажиров погибли на месте. Четверых пострадавших спасатели передали бригадам медиков скорой помощи для госпитализации. Позднее еще один пострадавший умер в больнице", - отмечается в сообщении администрации города.
- 11 пассажиров и водители микроавтобуса были размещены в общежитии АО "Корпорация "Глория Джинс", откуда их заберет транспорт, высланный перевозчиком. Они обеспечены всем необходимым,- прокомментировала замглавы администрации Новошахтинска Елена Туркатова.
В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства данного ДТП.