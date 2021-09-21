В России

40 минут назад

Число жертв ДТП с микроавтобусом и фурой в Ростовской области выросло до трех человек

92
#ДТП #авария

Накануне в Новошахтинске на дороге между поселком Красный и поселком Самбек водитель фуры Volvo врезался в микроавтобус Mercedes-Benz. В результате аварии погибли три человека.

Число погибших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Ростовской области выросло до трех, один из пострадавших умер в больнице, - сообщила администрация города Новошахтинска на своей официальной странице в Instagram.

Накануне около 21.05 в Ростовской области в Новошахтинске на автодороге между хутором Красный и хутором Самбек произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

По предварительной информации, водитель фуры "Вольво", находившийся за рулем с признаками алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес", в салоне которого находилось 17 человек, - говорится на сайте ГУ МВД по Ростовской области.

"В микроавтобусе, ехавшем из города Горловка в Белгород, на момент аварии было 17 пассажиров и 2 водителя. Двое пассажиров погибли на месте. Четверых пострадавших спасатели передали бригадам медиков скорой помощи для госпитализации. Позднее еще один пострадавший умер в больнице", - отмечается в сообщении администрации города.

- 11 пассажиров и водители микроавтобуса были размещены в общежитии АО "Корпорация "Глория Джинс", откуда их заберет транспорт, высланный перевозчиком. Они обеспечены всем необходимым,- прокомментировала замглавы администрации Новошахтинска Елена Туркатова.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства данного ДТП.
92
#ДТП #авария

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Женщина умерла во время перелёта из Антальи в Екатеринбург
Женщина умерла во время перелёта из Антальи в Екатеринбург

сегодня, 13:04

В России
В Петербурге сотрудник «Газпрома» сообщил о пропаже из сейфа 11 млн рублей
В Петербурге сотрудник «Газпрома» сообщил о пропаже из сейфа 11 млн рублей

сегодня, 12:37

В России
В Москве загорелся электробус
В Москве загорелся электробус

сегодня, 11:52

В России
Верховный суд признал незаконным разведение гражданами домашних птиц на садовых участках
Верховный суд признал незаконным разведение гражданами домашних птиц на садовых участках

сегодня, 11:03

В России
Житель Саратова изрезал ножом двух мужчин, мешавших спать его жене
Житель Саратова изрезал ножом двух мужчин, мешавших спать его жене

сегодня, 09:49

В России
Семерых раненых при стрельбе в пермском вузе отправят на лечение в Москву
Семерых раненых при стрельбе в пермском вузе отправят на лечение в Москву

сегодня, 09:13

В России