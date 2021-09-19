Политика

21 минуту назад

Явка избирателей за два часа до конца голосования составила в Липецкой области 49,12%

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#выборы
Явка избирателей за два часа до конца голосования составила в Липецкой области 49,12%

В регионе проголосовали 446 015 избирателей. 
 

По данным избирательной комиссии Липецкой области, к шести вечера в регионе проголосовали 49,12% избирателей - это 446 015 человек.. 
 
В Липецке проголосовало – 33,88% избирателей ( 136 367 человек). В Ельце свой выбор сделали 45,82% избирателей (36 766 человек). 

Явка по районам составила 64,17% или 272 882 человека. Среди районов лидируют Елецкий, Измалковский и Добринский - 78,68% (17 054), 77,62% (9 335), 74,99% (19 664) соответственно.

В аутсайдерах Лебедянский и Волховский районы с явкой 51,03% (16 688 человек) и 52,73% (5 534 человека) соответственно.
81
#выборы

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