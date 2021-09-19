Явка избирателей за два часа до конца голосования составила в Липецкой области 49,12%

В регионе проголосовали 446 015 избирателей.



По данным избирательной комиссии Липецкой области, к шести вечера в регионе проголосовали 49,12% избирателей - это 446 015 человек..



В Липецке проголосовало – 33,88% избирателей ( 136 367 человек). В Ельце свой выбор сделали 45,82% избирателей (36 766 человек).



Явка по районам составила 64,17% или 272 882 человека. Среди районов лидируют Елецкий, Измалковский и Добринский - 78,68% (17 054), 77,62% (9 335), 74,99% (19 664) соответственно.



В аутсайдерах Лебедянский и Волховский районы с явкой 51,03% (16 688 человек) и 52,73% (5 534 человека) соответственно.

