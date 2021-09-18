Политика

сегодня, 22:00

34% липчан пришли на избирательные участки

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#выборы #явка
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34% липчан пришли на избирательные участки

В регионе проголосовали более 300 тысяч граждан.

По данным на 20.00 часов в Липецкой области явка на выборах составила 34,15% – это 309 439 избирателей региона, сообщает областной избирком.


По областному центру явка – 21,31% проголосовавших (85 541 человек). В Ельце свой выбор сделали 32,13% избирателей (25 527). Среди районов лидирует Елецкий - 60,39% (13 090).
490
#выборы #явка
1

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