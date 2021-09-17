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ЦБ предложил смягчить правила валютного контроля
Банк России предложил смягчить правила валютного контроля за операциями с наличными. Об этом говорится в проекте указания регулятора, с которым ознакомились «Известия». Предлагаемые Центробанком изменения касаются деятельности юрлиц-резидентов, участвующих в международных выставках и осуществляющих продажу выставочных образцов ювелирных изделий.
Проект указания предусматривает, что пороговое значение суммы обязательств по экспортному контракту, при которой требуется его постановка на учет в уполномоченном банке, увеличится с 6 млн до 10 млн рублей. Помимо этого резиденты могут освободить от обязанности представлять документы, связанные с проведением валютных операций по договорам с нерезидентами, если сумма обязательств в эквиваленте составляет менее 600 тыс. (ранее — 200 тыс. рублей).
«Проект, в первую очередь, направлен на создание благоприятных условий для деятельности российских экспортеров. Рассматриваемые предложения по либерализации валютного законодательства были сформулированы Банком России по результатам проведенного комплексного анализа действующих требований валютного контроля, а также возможных шагов по снижению нагрузки на бизнес», — сообщили «Известиям» в ЦБ.
Под новое законодательство подпадут выставки, которые проводятся в странах-участницах Организации экономического сотрудничества (38 государств), а также Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (37 стран).
Проект указания предусматривает, что пороговое значение суммы обязательств по экспортному контракту, при которой требуется его постановка на учет в уполномоченном банке, увеличится с 6 млн до 10 млн рублей. Помимо этого резиденты могут освободить от обязанности представлять документы, связанные с проведением валютных операций по договорам с нерезидентами, если сумма обязательств в эквиваленте составляет менее 600 тыс. (ранее — 200 тыс. рублей).
«Проект, в первую очередь, направлен на создание благоприятных условий для деятельности российских экспортеров. Рассматриваемые предложения по либерализации валютного законодательства были сформулированы Банком России по результатам проведенного комплексного анализа действующих требований валютного контроля, а также возможных шагов по снижению нагрузки на бизнес», — сообщили «Известиям» в ЦБ.
Под новое законодательство подпадут выставки, которые проводятся в странах-участницах Организации экономического сотрудничества (38 государств), а также Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (37 стран).