В России

57 минут назад

Объем выявленной контрабанды денег в 2021 году вырос в 10 раз

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#контрабанда денег
В январе-августе этого года выявлено незаконное перемещение наличных денег на сумму 1,4 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС). Это в 10 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, тогда было 131 млн. Также это больше, чем в допандемийном 2019 году: тогда выявили 118 млн рублей. 

«В основном контрабандный провоз наличной валюты наблюдается через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России или обратно. Также фиксируется перемещение денежных инструментов, в частности дорожных чеков», — уточнил представитель ФТС. 

В ФТС пояснили, что причиной столь резкого увеличения объема незаконно перемещенных денег стало выявление таможней деятельности группы лиц. Они на протяжении длительного периода времени вывозили в Турцию наличные на сумму свыше 1,2 млрд рублей, отметили там. 

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что на увеличение незаконной перевозки валюты также может влиять рост доли наличных в кошельках граждан, неопределенность из-за пандемии, цифровизация банковского сектора и эффективность контролирующих органов. 
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#контрабанда денег

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