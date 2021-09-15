Общество

сегодня, 09:45

В Ельце отремонтируют один из старейших ДК

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#ремонт #тендер
В Ельце отремонтируют один из старейших ДК

Здание не собираются превращать в «храм сайдинга».

Елецкое управление капитального строительства ищет подрядчика на капитальный ремонт «Дома культуры железнодорожников». Обновление одного из старейших ДК в Ельце оценили в 24,7 млн рублей. Среди задач подрядчика прописано много видов работ. Одна из главных особенностей ремонта — максимальное сохранение облика здания.

- В рамках капитального ремонта мы будем делать систему вентиляции, кондиционирования, новый автономный тепловой узел. Кровлю над дисководом сделаем стеклянную, как и предложил глава региона. Также запланирована реконструкция лестничных маршей и электропроводки, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца.

Ремонт планируют завершить к ноябрю.

Здание «Клуба железнодорожников» было построено в 1925 году. Прежнее название «клуб имени Мирового октября Ст. Елец М. Д. ж. д.». В нем велась разнообразная творческая деятельность, особенно клуб славился своим драматическим коллективом.

В первые месяцы Великой Отечественной войны там была проделана большая работа по развертыванию военных госпиталей и эвакопунктов согласно Решению Орловского Областного совета депутатов трудящихся от 2 июля 1941 года о дополнительном формировании эвакогоспиталей в городе Ельце. Так, Клуб железнодорожников был переоборудован в эвакогоспиталь, в котором после тяжелого ранения и контузии, на долечивании находился создатель отечественного автомата Михаил Калашников.

В послевоенное время Клуб железнодорожников вновь развернул активную творческую деятельность, в его стенах также проходили спектакли, организовывались Съезды, массовые уличные гуляния, новогодние вечера, беседы, выставки и концерты.
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#ремонт #тендер

Комментарии (1)

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Инквизитор

сегодня, 09:52
ДК НЛМК тоже делали капремонт, деньги вбухивали. Потом взяли снесли , теперь уже не Дом Культуры.
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