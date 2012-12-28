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сегодня, 14:25
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Каждый житель Липецка пять раз сходил в городские парки в прошлом году

А вот для иногородних Липецк стал неинтересен. Перестал вдруг быть популярным даже зоопарк.

Сегодня председатель департамента культуры и туризма мэрии Ксения Белышева, назначенная на должность в конце января, впервые вышла на трибуну Липецкого горсовета, чтобы рассказать о деятельности ведомства в прошлом году.

Похвастаться было нечем. Ну, разве что увеличением на 12% по сравнению с 2023-м годом бюджета департамента, но эта прибавка пришлась исключительно для подтягивания средних зарплат по отрасли до определенных президентом РФ в своих указах.

На приобретение оборудования в 2024 году было выделено лишь 4,1 млн рублей. Ксения Белышева пояснила это тем, что в прошлом году в Липецке не было масштабных мероприятий подобно открытию Школы креативных индустрий в 2022-м или проведению III Международных инклюзивных творческих игр в 2023-м, когда на такие события выделялись в разы большие суммы. Зато в прошлом году на капремонты подведомственных учреждений было направлено 13,4 млн рублей — на полтора миллиона больше, чем в 2023-м. А еще департамент получил 274,7 млн рублей дотации из областного бюджета на приобретение оборудования и малых архитектурных форм для спортивной зоны на Зеленом острове и на приобретение 11 аттракционов, которые в этом году должны смонтировать на пустоши в районе «взлетки» за Нижним парком.

В составе департамента — 11 детских школ искусств и музыкальных школ (они постепенно перейдут на баланс правительства области. В них учатся 9,8% от общего количества учеников общеобразовательных школ. Ксения Белышева отметила, что спрос детей и подростков на услуги, предоставляемые системой детских музыкальных школ и школ искусств, остается высоким. Так, конкурс при приеме на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств составил в прошлом году 2 человека на место. При всем при том мэрия последовательно, из года в год, не может найти финансовой возможности на строительство Дома детского творчества в юго-западном районе города, где под него давно зарезервирован земельный участок и где на улице Стаханова есть даже автобусная остановка с соответствующим названием.

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На деятельность пяти культурно-досуговых учреждений и липецкого Дома музыки в прошлом году было потрачено 120,6 млн рублей – на 28% больше, чем в 2023-м. Концертами и сдачей помещений в аренду эти учреждения заработали 28,7 миллионов – на 16,6 % больше, чем годом ранее. В 2024-м в стенах ДК было проведено 1 861 мероприятий, которые посетили 1,2 млн человек.

Парки стали самыми востребованными местами досуга липчан и гостей города. Учреждения МАУК «Культурные пространства Липецка» посетили без малого 2,6 млн человек – на 19,7% больше, чем в 2023-м. Выходит, каждый житель Липецка пять раз сходил в городские парки в прошлом году.

Зато вдруг перестал быть популярным зоопарк. Его в прошлом году посетили 241 тысяч липчан и гостей города, меньше на 10 тысяч, чем в юбилейном для зоопарка 2023 году.

При этом на зоопарк из городского бюджета потратили 33,3 млн рублей – на 9,9% больше, чем в позапрошлом году. Само учреждение плюсом к этому заработало 62,3 миллиона (+12,8%). За счет этих средств, в частности, приобретались корма и новые животные. В итоге в зоопарке появилось 29 экземпляров 11 видов животных, в том числе сервал, карликовые козы, ушастые совы, байбак, кеклики. В свою очередь, зоопарк продал 239 экземпляров 18 видов.

А вот о развитии туризма в Липецке депутаты ничего от Ксении Белышевой не услышали. Ну, разве что то, что в прошлом году в городе прошло 12 крупных событийных мероприятий, которые посетили 215 300 человек – на 140 тысяч меньше, чем в 2023 году. Также в 2024 году туристско-информационным центром «Липецк» было проведено порядка 100 экскурсий для 1 500 жителей и гостей Липецка.
парк
зоопарк
туризм
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Комментарии (7)

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Сначала новые
НЛМК
14 минут назад
Я тоже ни разу в парках небыл, зачем врете, и многих знаю кто небыл ни разу, ходят одни и те же, это работники парков!!!
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Липецкая аномалия
19 минут назад
Департамент культуры получает деньги на спортивное оборудование. Чем занят Департамент физической культуры и спорта ?
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Леся
21 минуту назад
А вот и не каждый и ни разу. Минус я и муж не были в парках, уже лет 10, так что наши 10 раз сходил кто то другой)))
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Горожанин
38 минут назад
И правильно туда ходить ковит ловить.
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За
44 минуты назад
Меня кто то пять раз сходил в парк и не удивительно не вижу хороших парков близких к натуральной природе
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Туризма нет
51 минуту назад
За то - есть Департамент! Вот на него и надо туристам смотреть))))))
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Лена
59 минут назад
А на что смотреть?? Какие прелести наблюдаем в городе: перекопанные дороги, многочисленные пробки, лысые аллеи, даже у дорог спилили все деревья, которые хоть как то собирали пыль с дорог . Ни цветов не стало, с фонтами не понятка......На что смореть
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