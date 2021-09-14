В России
сегодня, 14:49
Столичный суд назначил новые штрафы иностранным соцсетям
Сум Москвы оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей, Twitter - на 5 млн, Telegram - на 9 млн рублей.
Мировой судья в Москве оштрафовал Telegram еще на 9 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, - сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"Суд рассмотрел два административных протокола в отношении Telegram по статье 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ) и назначил штрафы в сумме 9 млн рублей", - говорится в сообщении.
Мировой суд Москвы также оштрафовал Facebook на 21 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Общая сумма штрафов составила более 90 млн рублей.
"Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штрафы в сумме 21 млн рублей", - сообщается пресс-служба суда.
Кроме того суд Москвы оштрафовал Twitter на 5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, теперь общая сумма штрафов составила более 45 млн рублей.
"Суд рассмотрел два административных протокола в отношении Twitter по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штрафы в сумме 5 млн рублей", - рассказали в суде.
С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним. Вышеуказанные ресурсы с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение российского законодательства после отказа удалить запрещенный контент, - передает ТАСС.
"Суд рассмотрел два административных протокола в отношении Telegram по статье 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ) и назначил штрафы в сумме 9 млн рублей", - говорится в сообщении.
Мировой суд Москвы также оштрафовал Facebook на 21 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Общая сумма штрафов составила более 90 млн рублей.
"Суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Facebook по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штрафы в сумме 21 млн рублей", - сообщается пресс-служба суда.
Кроме того суд Москвы оштрафовал Twitter на 5 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, теперь общая сумма штрафов составила более 45 млн рублей.
"Суд рассмотрел два административных протокола в отношении Twitter по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штрафы в сумме 5 млн рублей", - рассказали в суде.
С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним. Вышеуказанные ресурсы с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение российского законодательства после отказа удалить запрещенный контент, - передает ТАСС.