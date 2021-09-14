Липчан испугали поваленные в парке фонари

Обошлось без вандалов. Фонари временно демонтировали.

Сегодня по соцсетям расходятся снимки поваленных в Нижнем парке фонарей. Авторы фотографий беспокоятся, что в парке снова действовали вандалы. Оказалось, что это не так.



- Мы проводим текущий ремонт. В фонарных опорах выявлено замыкание. Для устранения неисправности фонари временно демонтировали, идёт проверка сети электроснабжения. Будет заменена проводка и в самих фонарях, - сообщили GOROD48 в дирекции парков.



Сегодня - завтра освещение парка от фестивальной зоны до Зелёного театра будет восстановлено.