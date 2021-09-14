Общество

52 минуты назад

Липчан испугали поваленные в парке фонари

9 1005
#парк #ремонт #фонари
2

Обошлось без вандалов. Фонари временно демонтировали.

Сегодня по соцсетям расходятся снимки поваленных в Нижнем парке фонарей. Авторы фотографий беспокоятся, что в парке снова действовали вандалы. Оказалось, что это не так.

- Мы проводим текущий ремонт. В фонарных опорах выявлено замыкание. Для устранения неисправности фонари временно демонтировали, идёт проверка сети электроснабжения. Будет заменена проводка и в самих фонарях, - сообщили GOROD48 в дирекции парков.

Сегодня - завтра освещение парка от фестивальной зоны до Зелёного театра будет восстановлено.
9 1005
#парк #ремонт #фонари
2

Комментарии (9)

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РОКЕР

4 минуты назад
В НИЖНЕМ ПАРКЕ ПО ВЕЧЕРАМ ПОСТОЯННО НЕ ГОРИТ ПРИМЕРНО ПОЛОВИНА ФОНАРЕЙ.
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коллега

10 минут назад
звездец (хотя первые три буквы лучше заменить на цыфру 3,14)
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коллега

13 минут назад
это *
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Когда же будет конец

16 минут назад
Этому беспределу. ВСЕ НА ВЫБОРЫ
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Ванька Грозный

18 минут назад
Красотища-то какая , лепота !! )))
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Правда

21 минуту назад
Ещё одно такое правление этой партии и революция неизбежна.Позор.
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322 млн.руб у депутатши !

33 минуты назад
С другой планеты, да !
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Елена

36 минут назад
Только поставили, и уже ремонт, да в таком объёме?
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С другой планеты

41 минуту назад
Какой ремонт? А где Гарантия от строителей которые все это делали? Или директору нужно осваивать выделеные деньги?
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