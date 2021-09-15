За «фокус» с яйцами мужчину избили до смерти

Внезапный перформанс и нескромное интимное предложение стал причиной для потасовки и расправы.

Судья Данковского городского суды приговорил 58-летнего уроженца украинского Мариуполя Игоря Ахило к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за смертельное избиение липчанина. Дело украинца слушал суд присяжных. Они ранее признали его виновным в совершении преступления. Установив вину мужчины в совершении преступления, присяжные указали, что он, тем не менее, заслуживает снисхождения при назначении наказания. Вердикт присяжные вынесли единодушно. Поскольку присяжные указали, что заслуживает снисхождения, то наказание не более 2/3 от максимальной предусмотренного санкцией статьи.



Преступление было совершено вечером 11 декабря 2020 в частном доме на улице Дорожной в селе Новоникольское Данковского района Липецкой области. Рано утром того дня в дом к Игорю Ахило пришел его пьяный 39-летний приятель. Он просил выпить. Спиртного в доме у Ахило не оказалось. Он дал другу 2 000 рублей, чтобы тот купил выпивку. Приятель вернулся с 1,5-литровой бутылкой самогона и вернул сдачу. Приятель попросил остаться у Ахило дома пить, пока тот пойдет на работу на стройку. Ахило дал добро.



Он вернулся вечером и увидел пьяного товарища, спящего без штанов и белья. Хозяин сделал гостю замечание, но тот ответил, что специально все снял, чтобы не испачкать испражнениями. Пока гость приходил в себя, хозяин приготовил нехитрый ужин и открыл бутылку водки. Гость присоединился к застолью. Но его не устроила закуска. Приятель бросил хозяину, что «не будет жрать приготовленные им грибы, а лучше будет жопой яйца есть». Ну что ж, сказано — сделано. Гость схватил вареное куриное яйцо и засунул его в свой анус. Поведение гостя вывело Ахило из себя, он засунул в анус приятеля еще два яйца. После попросил гостя одеться и удалиться. Тот ответил отказом, тогда Игорь Ахило пустил в ход кулаки. Как потом выяснила судебная медицинская экспертиза, хозяин нанес гостю не менее 85 ударов по разным частям тела. Но и это не остудило пыл гостя. Тот не унимался и предложил хозяину квартиры свои интимные услуги. Здесь Ахило снова нанес гостю серию ударов. Гость упал на пол и захрипел. Ахило проверил пульс приятеля, тот оказался мертв. Тогда хозяин попытался достать яйца из заднего прохода приятеля, правда, ему это удалось лишь частично. Он оттащил в труп в посадки. Ахило вернулся в дом, убрал все следы присутствия приятеля и отправился спать.



Утром Ахило отпросился у прораба, сказав, что у него дома умер человек. По пути домой он встретил приятельницу и рассказал ей о смерти своего гостя. Беседующие сошлись во мнении, что гость умер от самогона. Уже вечером в дом к Ахило пришел участковый. Ахило не стал юлить и рассказал, как все было, но позже от свои показаний отказался и попросил суд присяжных.