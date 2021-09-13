Общество

сегодня, 10:58

Болезнь водителя стала причиной жалоб пассажиров

3 3894
#маршрут #автобус #график
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Болезнь водителя стала причиной жалоб пассажиров

Вместо трех автобусов по маршруту №7 курсировал всего один. Перевозчику грозит штраф.

В эти выходные ельчане с трудом могли дождаться автобуса №7. Горожане высказали свое возмущение через соцсети. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, претензии пассажиров общественного транспорта обоснованы. На маршруте №7 курсируют всего три автобуса. В последние дни один водитель заболел, а во втором автобусе была обнаружена техническая неисправность. Поэтому по Ельцу ходил всего один автобус с огромными промежутками. За срыв графика перевозчику грозит штраф.

- В Ельце все транспортные средства оснащены бортовыми-навигационными связными терминалами на основе ГЛОНАСС/GPS, что определяет местонахождение транспортного средства во время работы на линии. По факту нарушений, указанных в обращении, проведена проверка, в результате которой установлено, что в соответствии с условиями контракта обязательство было исполнено ненадлежащим образом. Это подтверждается системой ГЛОНАСС/GPS. Перевозчику направлена претензия по вопросу нарушения графика движения на муниципальном маршруте № 7, а также выставлено требование об уплате штрафа, - сообщили в елецкой администрации.

Для улучшения транспортного обслуживания населения и для незамедлительного реагирования по вопросу отсутствия автобусов на линии жители города могут обращаться в управление дорог и транспорта администрации Ельца по телефону 8 (47467) 2 55 68.
3 3894
#маршрут #автобус #график
4

Комментарии (3)

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Енот

сегодня, 13:08
Толку от этих глонас и тп. стоишь на остановке, следишь за автобусом по яндекс карте и по маяку автобус проезжает мимо тебя, а по факту никакого автобуса нет. Автобус-призрак?
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А по остальными жалоб нет?

сегодня, 12:14
А численность других маршрутов соответствует выходами? 332,343,353.
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гражданин этого города

сегодня, 11:15
Только и можете , что жаловаться... Превратили Город48 , в книгу жалоб... Стыдно мне за таких "людей", стыдно...
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