Болезнь водителя стала причиной жалоб пассажиров

Вместо трех автобусов по маршруту №7 курсировал всего один. Перевозчику грозит штраф.

В эти выходные ельчане с трудом могли дождаться автобуса №7. Горожане высказали свое возмущение через соцсети. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, претензии пассажиров общественного транспорта обоснованы. На маршруте №7 курсируют всего три автобуса. В последние дни один водитель заболел, а во втором автобусе была обнаружена техническая неисправность. Поэтому по Ельцу ходил всего один автобус с огромными промежутками. За срыв графика перевозчику грозит штраф.



- В Ельце все транспортные средства оснащены бортовыми-навигационными связными терминалами на основе ГЛОНАСС/GPS, что определяет местонахождение транспортного средства во время работы на линии. По факту нарушений, указанных в обращении, проведена проверка, в результате которой установлено, что в соответствии с условиями контракта обязательство было исполнено ненадлежащим образом. Это подтверждается системой ГЛОНАСС/GPS. Перевозчику направлена претензия по вопросу нарушения графика движения на муниципальном маршруте № 7, а также выставлено требование об уплате штрафа, - сообщили в елецкой администрации.



Для улучшения транспортного обслуживания населения и для незамедлительного реагирования по вопросу отсутствия автобусов на линии жители города могут обращаться в управление дорог и транспорта администрации Ельца по телефону 8 (47467) 2 55 68.

