вчера, 15:14
Команда сборной НЛМК и ЛГТУ стала бронзовым призёром чемпионата по технологической стратегии
Команда сотрудников НЛМК и студентов ЛГТУ стала бронзовым призёром чемпионата «Metal Cup. Устойчивое развитие». Международные соревнования проводятся с 2017 года, объединяя представителей мирового металлургического студенческого сообщества, молодых ученых и экспертов отрасли.
- Липецкая команда предложила сразу две стратегии экологического развития. Основная - для предприятий черной металлургии с ключевым решением по переходу на технологию горячебрикетированного железа и дуговых электросталеплавильных печей, - сообщили в ПАО «НЛМК».
По итогам чемпионата, липчане стали третьими, уступив соотечественникам и команде из Бразилии. Кроме того, сборная НЛМК и ЛГТУ была отмечена в специальной номинации «Лучшая презентация».