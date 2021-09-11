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вчера, 15:14

Команда сборной НЛМК и ЛГТУ стала бронзовым призёром чемпионата по технологической стратегии

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#чемпионат по технологической стратегии
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Команда сборной НЛМК и ЛГТУ стала бронзовым призёром чемпионата по технологической стратегии

Команда сотрудников НЛМК и студентов ЛГТУ стала бронзовым призёром чемпионата «Metal Cup. Устойчивое развитие». Международные соревнования проводятся с 2017 года, объединяя представителей мирового металлургического студенческого сообщества, молодых ученых и экспертов отрасли.  

В этом году тринадцать команд из России, Бразилии, Гвинеи, Китая, Шри-Ланки и Сербии решали проектную задачу по развитию металлургической отрасли, улучшению состояния окружающей среды и снижению на нее негативного воздействия. 

- Липецкая команда предложила сразу две стратегии экологического развития. Основная - для предприятий черной металлургии с ключевым решением по переходу на технологию горячебрикетированного железа и дуговых электросталеплавильных печей, - сообщили в ПАО «НЛМК». 

По итогам чемпионата, липчане стали третьими, уступив соотечественникам и команде из Бразилии. Кроме того, сборная НЛМК и ЛГТУ была отмечена в специальной номинации «Лучшая презентация».  
1109
#чемпионат по технологической стратегии
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