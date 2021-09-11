Детсад в «Европейском» построят в октябре, стадион – в декабре, парк – весной следующего года

Глава Липецка осталась довольной инспекцией социальных объектов в новом районе города.

Глава Липецка Евгения Уваркина наведывается в микрорайон «Европейский» порой и по два раза в месяц. В прошлом и начале этого года мэр тщательно следила за строительством в районе полилингвальной школы (в первый класс которой в этом году пошел ее самый младший ребенок). С весны этого года мэр регулярно инспектирует строительство детского сада, уже третьего по счету в этом одном из самых больших городских микрорайонов.Детский сад, на фасаде которого уже появилась вывеска «Академия чудес», – новый проект для Липецка. Его белые стены являются фоном для красных, синих, зеленых и желтых элементов в стиле тетриса, как бы падающих сверху вниз – цоколь здания, таким образом, является полностью разноцветным.На первом этаже детсада разместятся ясельные группы, на втором - дети в возрасте от 3 до 7 лет. Ясли рассчитаны на 130 малышей, второй этаж – на пребывание 280 дошколят. Готовность здания на сегодня – 82%.Руководитель фирмы-подрядчика, треста «Липецкстрой» Валерий Сешенов сообщил мэру, что рабочие уже сделали три четверти работ по внутренней отделке, установили сантехнику, оборудование для пищеблока. Все силы сейчас брошены на благоустройство территории детского сада. На улице подходы к нему и детские площадки уже выложены разноцветной тротуарной плиткой, монтируются веранды и игровые городки. Вот-вот начнутся работы по озеленению рулонным газоном, деревнями, кустарником.– Работы идут в графике. К середине сентября мы планируем вывести благоустройство на финальный этап. Внутри здания смонтированы лифты – грузовой и в пищеблоке. Продолжается чистовая отделка – поклейка обоев, покраска стен, нанесение декоративной штукатурки, укладка плитки и монтаж подвесных потолков. С 1 октября начнём наполнять помещения мебелью, – сказал строитель.Евгения Уваркина уверена, что уже в октябре-ноябре начнется обычная бумажная работа по вводу нового дошкольного учреждения в эксплуатацию. А красную ленточку на входе в него мэр планирует перерезать в декабре.Возможно, в тот самый день, когда детсад официально передадут департаменту образования, другой подрядчик отдаст мэрии символические ключи от нового стадиона. Его взялось строить ООО «Альфа». Директор организации Сергей Кирпичев показывает Евгении Уваркиной свою технику, которая завозит на место будущего стадиона песок и щебень. Уже на следующей неделе на выровненной территории начнут формировать основание под футбольное поле размером 60 на 40 метров, беговые дорожки с безопасным для спортсменов прорезиненным покрытием. На стадионе по проекту подрядчику предстоит обустроить и площадки для занятий баскетболом, волейболом, футболом и воркаутом, создать корт для занятий большим теннисом, озеленить территорию.Спортивная арена появится в самом центре микрорайона – между улицами Свиридова и Минской. «Альфа» должна сдать объект площадью 6 тысяч кв.м. к 25 декабря.Объединяющим элементом всего микрорайона станет прогулочная зона с велодорожками. Этот мини-парк разбивают сразу же за жилой застройкой «Европейского» со стороны улиц Свиридова и Стаханова.В центральной части микрорайона уже заметны очертания нового парка. Сейчас подрядчик, ООО «Регионстройхолдинг», укладывает в пешеходных зонах тротуарную плитку, асфальтирует велодорожки, устанавливает уличное освещение. Вскоре силами ПАО «Ростелеком» будет смонтирована система видеонаблюдения. И вот тут, в зоне пересечения интересов застройщика района, ООО «ОДСК Липецк», строителей стадиона и парка, а также смежников-связистов возник конфликт интересов. Оказалось, что проекты разных организаций, выполненных в разное время, не совпадают по точкам привязки друг к другу. А еще разные организации буквально наступают друг другу на пятки. Так, одна из них намерена рыть траншеи под свои сети на местах, которые другая уже распланировала под высадку деревьев, кустарников и травы.– Мне не нравится такое плохое взаимодействие! Я вас по рукам буду бить за такую работу! – взорвалась Евгения Уваркина.Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что это был единственный случай недовольства ходом комплексного благоустройства «Европейского».Сам парк сделают в этом году. В весной следующего в нем завершат озеленение. Здесь оборудуют спортивные и детские площадки, зоны для фудкорта, парковку. А чтобы парк не остался бесхозным, уже в этом году Евгения Уваркина передаст его на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка».– Парк расположится рядом с домами и стадионом. Когда закончатся все работы, местные жители получат благоустроенный район с отличной инфраструктурой. Мы надеемся, застройка района позже продолжится, но уже сейчас создаем для его жителей инфраструктуру, благодаря которой они могут чувствовать себя комфортно, – заявила в конце своего инспекционного выхода глава Липецка.Кстати, о застройке. Депутат горсовета, директор ООО «ОДСК Липецк» Кирилл Ерихов, сообщил, что застройщик отказался от строительства в «Европейском» многоэтажной парковки в том месте, где микрорайон выходит на Воронежское шоссе. Вместо нее в жилом массиве появятся обычные плоскостные парковки вдоль дубовой рощи на улице Минской. В другом конце микрорайона, на улице Кривенкова, где сейчас навалены кучи строительного мусора, оставшегося от предыдущего застройщика-банкрота, будет построен многоэтажный дом, а остальная территория останется зарезервированной под строительство поликлиники. Вдоль улицы Минской появится в будущем ряд жилых высоток.На улице Кривенкова Евгения Уваркина побеседовала с директором строительной компании «Липецксантехмонтаж-1» Андреем Бугаковым, который строит 17-этажный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Строитель сообщил, что работы идут по графику, и что 1 ноября запланирована сдача дома заказчику, мэрии, а в декабре новоселам будут розданы ключи от квартир. К новому году новоселье тут справят 130 семей, пока еще живущих на Новолипецке, в Северном Руднике, поселке ЛТЗ и Соколе.