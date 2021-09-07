Происшествия

54 минуты назад

В Липецке грабитель отнял у таксистки машину

4 944
#грабеж
В Липецке грабитель отнял у таксистки машину

Полицейские задержали 36-летнего жителя города.

Поздней ночью 6 сентября в районе Опытной станции у 45-летненй женщины, работающей в такси, отняли автомобиль.

Как рассказала женщина полицейским, она доставила клиента по указанному адресу. Пассажир заявил, что у него нет денег и ему надо сходить за ними домой.

«Через непродолжительное время пассажир вернулся сел в машину, сообщив, что деньги сейчас принесет друг. Вдруг, неожиданно для женщины-водителя, он схватился за руль автомобиля, начал кричать и угрожать женщине, требуя, чтобы она покинула транспортное средство, заявляя, что это ограбление. Испугавшись угроз злоумышленника, женщина выбежала из машины, а ее пассажир пересел на водительское кресло у уехал», - пересказали показания пострадавшей в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении ранее судимого за грабеж и разбой 36-летнего липчанина. Похищенный автомобиль изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УКРФ (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
4 944
#грабеж

Комментарии (4)

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Днище развития

19 минут назад
Это даже не вор это шерсть
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тУПОЙ

22 минуты назад
А что, нельзя сделать, чтоб деньги за поезду вперёд брать? Столько бы проблем снялось.
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Слепой

32 минуты назад
ИК-4 в ожидании нового клиента.
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ded

37 минут назад
Пацан к успеху шёл. не получилось, не фартануло
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