В Липецке грабитель отнял у таксистки машину

Полицейские задержали 36-летнего жителя города.

Поздней ночью 6 сентября в районе Опытной станции у 45-летненй женщины, работающей в такси, отняли автомобиль.Как рассказала женщина полицейским, она доставила клиента по указанному адресу. Пассажир заявил, что у него нет денег и ему надо сходить за ними домой.

«Через непродолжительное время пассажир вернулся сел в машину, сообщив, что деньги сейчас принесет друг. Вдруг, неожиданно для женщины-водителя, он схватился за руль автомобиля, начал кричать и угрожать женщине, требуя, чтобы она покинула транспортное средство, заявляя, что это ограбление. Испугавшись угроз злоумышленника, женщина выбежала из машины, а ее пассажир пересел на водительское кресло у уехал», - пересказали показания пострадавшей в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении ранее судимого за грабеж и разбой 36-летнего липчанина. Похищенный автомобиль изъят.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УКРФ (грабеж). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.