В Грязинскую ЦРБ госпитализировали пострадавших в ДТП с комбайном и грузовиком

ДТП произошло на трассе Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов.

В результате ДТП в Грязинскую ЦРБ Липецкой области доставлены 26-летний водитель «Рено Логан» и двое его пассажиров: 35-летняя женщина и 11-летний подросток. Ещё один пострадавший в ДТП — 35-летний мужчина был доставлен и в Мичуринскаую ЦГБ имени Брюхоненко.





Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Тамбовской области, 4 сентября в 23.00 в Петровском районе Тамбовской области на 333-м километре автодороги Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов «Рено Логан» под управлением 26-летнего водителя столкнулся с комбайном «ДОН-1500Б» под управлением 53-летнего мужчины, после чего комбайн выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Вольво FH12» с полуприцепом «Шмитц». За рулём «Вольво» был 51-летний мужчина.