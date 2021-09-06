Проиграв в шестой раз кряду, «Металлург» опустился на последнее место

С «Енисеем» наша команда продержалась 84 минуты, а потом – снова здорово.





Долгожданное выступления «Металлурга» в ФНЛ после 12-летнего перерыва пока доставляет болельщикам больше боли, чем радости.

Вчера «красно-чёрные» при почти пустых трибунах оказали посильное сопротивление красноярскому «Енисею», но пропустили два гола в концовке и потерпели шестое поражение в чемпионате кряду – 0:2.

Впрочем, народу на трибунах было бы гораздо больше, если бы не действующие в Липецке запреты: зрителей пускали на трибуны только при соблюдении одного из трёх условий – наличии QR-кода о прививке против коронавируса, справки об антителах или свежего ПЦР-теста. Последний в липецких клиниках делается платно за 1-1,5 тысячи рублей. В итоге, согласно данным официального протокола, поддержать команду пришли всего 650 человек.

В основном составе липчан дебютировал арендованный у «Торпедо» защитник Геннадий Киселёв. Однако даже это не смогло компенсировать потерю лучшего игрока команды Романа Войделя, пропускавшего встречу из-за перебора жёлтых карточек. Впрочем, у «Енисея» были не менее серьёзные потери – дисквалифицированы были ведущий хавбек Денис Самойлов и главный тренер Виктор Тренёв, вместо которого игрой на скамейке руководил помощник Артём Баранов.

В составе гостей впервые в нынешнем сезоне вышли с первых минут два брата-близнеца из Литвы Томас и Андрюс Рукасы, накануне отпраздновавшие 25-летие. Правда, Том по истечении получаса игры получил травму и уступил своё место Ивану Лапшову – замена получилась вынужденной, но стала ключевой в концовке матча.

Вратарю липчан Александру Кобзеву пришлось вступить в игру уже на 5-й минуте, и вообще «Енисей» выглядел острее и активнее.





Вратарь липчан начал трудиться с первых минут

Липчане в отсутствие Войделя упростили игру, чаще уповая на дальние забросы вперед, но тоже не остались без голевых моментов. На 21-й минуте после длинного паса Юрия Завезёна на ударную позицию выскочил Артур Арустамян, но закатить мяч в дальний угол не сумел.





Арустамян бьёт в дальний угол, но не попадает

Самый же опасный момент возник у липчан на 26-й минуте, когда опытный защитник Валерий Кичин неожиданно потерял мяч у своей штрафной. Подарком чуть не воспользовался Александр Кутьин, решивший пробить сам и попавший во вратаря. А сделай он передачу налево на Арустамяна, перед тем оказались бы уже пустые ворота….





Кутьин решил пробить сам

Во втором тайме инициатива переходила то к одной, то к другой команде. У липчан раз за разом рвался на ударную позицию Арустамян, но ему явно не хватало поддержки партнёров.

Не в плюс пошла команда и замена на 75-й минуте уставшего бойца Руслана Шаповалова на креативщика Николая Иванникова. Именно с их фланга и пришли оба гола в наши ворота. «Енисей», что называется дотерпел до победы. На 84-й минуте гости заработали штрафной у бровки, последовала подача – защитники дали пробить Лапшову по нашим воротам, и хотя Кобзев с ударом справился, вторым касание добил мяч в сетку, причём уму позволили сделать это… пяткой.





Голевая атака гостей

Главный тренер липчан Сергей Машнин, словно на пожар, сразу выпустил вместо хавбеков двух форвардов Руслана Ахвледиани и Илью Визновича, но было поздно. Более того, красноярцы успели забить второй мяч. Иванникова объегорили на фланге. Последовал прострел и самый активный у сибиряков Анзор Саная протолкнул мяч в сетку – 0:2.

К слову, отец Анзора Зураб Саная когда-то защищал ворота «Металлурга» и помог нашей команде выйти в первый дивизион (ФНЛ) в 2003 году при Анатолии Давыдове.

В довершение всех бед в эпизоде со вторым голом травму получил вратарь «Металлурга» Александр Кобзев, у которого в больнице диагностировали перелом двух пальцев.

В конце игры в Липецке уже было известно, что ивановский «Текстильщик» дома одержал первую победу в сезоне, обыграв крепкий столичный «Велес» - 2:0, и обошёл нас в турнирной таблицы. Поле в красно-чёрных футболках покидала последняя, 20-я команда ФНЛ…

Следующий матч липчане проведут в субботу, 11 сентября в Краснодаре с «Кубанью». После неудачного старта кубанцы все же покинули зону вылета, а на днях провели мощнейшую компанию по усилению состава. Чего стоит только переход к южанам 26-летнего защитника Алексея Грицаенко из казанского «Рубина» - того самого, который раньше грепел в РПЛ в составе «Тамбова». Липчанам новички такого уровня и не снились.

«Металлург» - «Енисей» (Красноярск) - 0:2 (0:0)

Голы: Лапшов, 84 (0:1). Саная, 90+ (0:2).

«Металлург»: 16. А.Кобзев (1. Иканович, 90+). 33. А.Белов. 44. Редькович. 25. Д.Поярков (9. Ахвледиани, 88). 3. М.Сазонов. 15. Шаповалов (17. Иванников, 77). 18. Баязов. 21. Г.Киселёв. 88. Завезён (11. Визнович, 88). 48. Кутьин (к). 7. Арустамян.

«Енисей»: 1. Опарин. 13. Н.Марков. 2. Кичин. 6. А.Рукас. 5. Т.Рукас (42. Лапшов, 32). 33. Масловский (17. Песиков, 75). 64. Ланин. 14. Чибисов (8. Ломакин, 46). 21. Е.Иванов (к). 12. Раздорских (22. Канаплин, 75). 9. Саная.

Предупреждения: Раздорских, 33. Д.Поярков, 35. Г.Киселёв, 48. А.Рукас, 52. Кичин, 72. Кобзев, 90+.

Судьи: А.Матюнин (Москва), А.Образков, Д.Мирошник (оба - Ставрополь). Инспектор: И. Писанко (Новосибирск). Делегат: А.Харьков (Москва).

5 сентября. Липецк. Стадион «Металлург». 650 зрителей.

Удары (в створ): 6 (5) - 11 (7). Угловые: 2 - 6. Фолы: 18 - 10. Владение мячом (%): 42 - 58.