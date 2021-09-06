Происшествия
21 минуту назад
По факту гибели 19-летней девушки возбуждено уголовное дело
Сбивший её водитель был пьян.
Напомним, 4 сентября в 22:10 в Тербунском районе на 27-м километре дороги Тербуны-Борки-Покровское автомобиль «Шевроле-Круз» под управлением 27-летнего водителя сбил пешехода - 19-летнюю девушку. Девушка скончалась на месте ДТП ещё до приезда «Скорой помощи».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Фото - instagram.com/mayak48terbuny
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Фото - instagram.com/mayak48terbuny
Липчанин