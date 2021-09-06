Происшествия

21 минуту назад

По факту гибели 19-летней девушки возбуждено уголовное дело

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#ДТП
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По факту гибели 19-летней девушки возбуждено уголовное дело

Сбивший её водитель был пьян.

Напомним, 4 сентября в 22:10 в Тербунском районе на 27-м километре дороги Тербуны-Борки-Покровское автомобиль «Шевроле-Круз» под управлением 27-летнего водителя сбил пешехода - 19-летнюю девушку. Девушка скончалась на месте ДТП ещё до приезда «Скорой помощи».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото - instagram.com/mayak48terbuny
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#ДТП
1

Комментарии (1)

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Липчанин

8 минут назад
Наезд по неосторожности- это он с закрытыми глазами ехал ?
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