Общество
сегодня, 18:41
В частном секторе 9 микрорайона отключат холодную воду
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5 сентября с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Пестеля, Загородной, Авиационной и переулков Рылеева, Макаренко из-за устранения утечки на водоводе в переулке Рылеева.
С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в домах №№ 117г, 117д, 117д стр1, 117ж по улице Ковалева.
Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Тем временем авария на улице Гагарина уже устранена.
С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в домах №№ 117г, 117д, 117д стр1, 117ж по улице Ковалева.
Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
Тем временем авария на улице Гагарина уже устранена.
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Максик
Директор кладбища