Общество

сегодня, 18:41

В частном секторе 9 микрорайона отключат холодную воду

2 262
#отключение воды
В частном секторе 9 микрорайона отключат холодную воду
5 сентября с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Пестеля, Загородной, Авиационной и переулков Рылеева, Макаренко из-за устранения утечки на водоводе в переулке Рылеева. 

С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в домах №№ 117г, 117д, 117д стр1, 117ж по улице Ковалева. 

Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

Тем временем авария на улице Гагарина уже устранена.
2 262
#отключение воды

Комментарии (2)

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Максик

22 минуты назад
Лучше бы на 11-микрорайоне , там давно не отключали !! ахаха...
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Директор кладбища

52 минуты назад
Отключите вообще всё!!!
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