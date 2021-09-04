Общество

сегодня, 13:41

Энергетики устраняют аварию в центре Липецка

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#авария #ЛГЭК
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Энергетики устраняют аварию в центре Липецка

Несколько домов временно отключат от водоснабжения. 

Утром по улицы Гагарина потекла холодная вода - у дома № 28 произошел порыв трубопровода диаметром 100 миллиметров.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, в связи с аварией временно отключено холодное водоснабжение потребителям улицы Шевченко, 1, 4,5, и Вавилова, 12.

- Ориентировочное время устранения аварии - 20:00. Воду буду подвозить к домам 4 и 5 по улице Шевченко, - отметили в пресс-службе компании.

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#авария #ЛГЭК
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Комментарии (3)

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Иван.

12 минут назад
В этом году там ещё не копали.
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Виктор Павлович

20 минут назад
В Липецке ни дня без аварии по линии ЛГЭК
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комментарий

сегодня, 14:03
она потекла уже как неделю назад , а они только очухались сейчас и устраняют аварию... молодцы! что сказать?!
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