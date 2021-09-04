Энергетики устраняют аварию в центре Липецка

Несколько домов временно отключат от водоснабжения.

Утром по улицы Гагарина потекла холодная вода - у дома № 28 произошел порыв трубопровода диаметром 100 миллиметров.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, в связи с аварией временно отключено холодное водоснабжение потребителям улицы Шевченко, 1, 4,5, и Вавилова, 12.- Ориентировочное время устранения аварии - 20:00. Воду буду подвозить к домам 4 и 5 по улице Шевченко, - отметили в пресс-службе компании.