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42 минуты назад

В штамме Мю обнаружена вставка неизвестного назначения

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В России не обнаружены случаи заболевания COVID-19, вызванные вариантом коронавируса Мю, рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре. Внимание к этому штамму привлекла Всемирная организация здравоохранения, назвав его «вариантом, представляющим интерес». 

Согласно научной статье колумбийских ученых, первый образец этой линии был получен 11 января 2021 года в колумбийском департаменте Магдалена. При описании мутаций, ученые обратили внимание на вставку 146 N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке. Одна из этих замен приходится на фуриновую вставку — это то место в геноме вируса, которое обеспечивает вход патогена в клетку. 

Также в своей статье они исследуют приобретенную мутацию 146 N, отмечая, что назначение ее пока не понятно. 

«Действительно, у штамма Мю есть интересные мутации, которые могут значительно повлиять на его свойства, — отметил в разговоре с «Известиями» профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский. — Во-первых, это мутация P681H в фуриновом сайте (S1/S2 cleavage site). Она может увеличить эффективность заражаемости этого варианта коронавируса, так как эта часть генома отвечает за возможность входа вируса в клетку. Во-вторых, там есть мутация 146 N — это вставка из трех нуклеотидов AAC в терминальном домейне (N-terminal domain). Там вставлена аминокислота аспарагин (Asn/N). Можно предположить, что вставка дополнительной аминокислоты в белок шипа может повлиять на его антигенные свойства, то есть эффективность вакцин будет снижена». 
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