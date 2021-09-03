Происшествия

40 минут назад

50-летняя липчанка заявила о минировании нескольких домов в Советском округе

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#телефонный терроризм
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50-летняя липчанка заявила о минировании нескольких домов в Советском округе

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении 50-летней жительницы Липецка. Как со

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 29 августа женщина позвонила в службу «112» и заявила, что собирается привести в действие взрывные устройства, которые она якобы заложила в домах Советского округа.

«Дома проверили наряды экстренных служб. Взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что к заведомо ложному сообщению об акте терроризма причастна 50-летния жительница Липецка, которая задержана и доставлена в ОП № 2 УМВД России по Липецку»,- говорится в сообщении областного управления МВД.

Подозреваемая находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.
2 615
#телефонный терроризм
2

Комментарии (2)

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доктор Пилюлькин

13 минут назад
Не привилась , видать , от ковида , теперь начались последствия , галлюцинации...
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Ковидобес

15 минут назад
Антиваксер протестовала против вакцинации
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