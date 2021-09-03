Происшествия
40 минут назад
50-летняя липчанка заявила о минировании нескольких домов в Советском округе
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В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении 50-летней жительницы Липецка. Как со
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 29 августа женщина позвонила в службу «112» и заявила, что собирается привести в действие взрывные устройства, которые она якобы заложила в домах Советского округа.
«Дома проверили наряды экстренных служб. Взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что к заведомо ложному сообщению об акте терроризма причастна 50-летния жительница Липецка, которая задержана и доставлена в ОП № 2 УМВД России по Липецку»,- говорится в сообщении областного управления МВД.
Подозреваемая находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 29 августа женщина позвонила в службу «112» и заявила, что собирается привести в действие взрывные устройства, которые она якобы заложила в домах Советского округа.
«Дома проверили наряды экстренных служб. Взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что к заведомо ложному сообщению об акте терроризма причастна 50-летния жительница Липецка, которая задержана и доставлена в ОП № 2 УМВД России по Липецку»,- говорится в сообщении областного управления МВД.
Подозреваемая находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.
2 615
доктор Пилюлькин
Ковидобес