50-летняя липчанка заявила о минировании нескольких домов в Советском округе

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении 50-летней жительницы Липецка. Как со



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 29 августа женщина позвонила в службу «112» и заявила, что собирается привести в действие взрывные устройства, которые она якобы заложила в домах Советского округа.



«Дома проверили наряды экстренных служб. Взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что к заведомо ложному сообщению об акте терроризма причастна 50-летния жительница Липецка, которая задержана и доставлена в ОП № 2 УМВД России по Липецку»,- говорится в сообщении областного управления МВД.



Подозреваемая находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

