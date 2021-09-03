Коронавирус

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Более 2 300 липецких детей переболели COVID-19

8 846
#коронавирус
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Более 2 300 липецких детей переболели COVID-19

Областной оперштаб по противодействию развитию коронавирeсной эпидемии предоставил данные о возрасте заболевших COVID-19 с марта прошлого года эпидемии до 2 сентября 2021 года.

Большинство заболевших COVID-19 находились в возрасте от 56 до 60 лет. В этой воратной категории зарегистрированы 5 308 заболевших. Второе место по количеству заболевших в возрастной группе от 61 до 65 лет — 5 151 человек. Хотя в  ноябре прошлого года второе место было у тех, кто помоложе — возрастной категории от 46 до 50 лет. На третьем месте жители региона в возрасте от 51 до 55 лет — 4 448 человек.

Меньшинство заболевших среди долгожителей, тех, кому от 91 до 100 лет — 157 человек. Но стоит учитывать, что эта возрастная категория немногочисленна. На втором месте по количеству заболевших липчане в возрасте от 86 до 90 лет — 403 человека. Среди детей от 6 до 10 лет 656 заболевших. Среди детей от 11 до 15 лет — 826. Среди малышей до 5 лет — 867 заболевших с начала эпидемии. Среди липчан от 16 до 20 лет - 1 022 заболевших.
8 846
#коронавирус
1

Комментарии (8)

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Mikl

6 минут назад
А до этой статьи все время писали что дети не болеют и все спокойно относились, что дети ходят и ездят без масок, учатся и ходят в детсады без масок, соревнования и отдых в лагерях без масок. складывалось впечатление что ковид инфекция как бактериологическое оружие выбирает по возрасту. сначала пенсионеров, потом средняя часть а теперь добралась и до детей.
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Жанна

16 минут назад
А остальные заболевшие где?
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неКовид

33 минуты назад
Не трогайте детей и не пишите чушь! Не знаю ли одного ребенка, переболевшего этой ковидлой!
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12

58 минут назад
Статистика не понятная, если сложить все числа будет 18838 а пишут 47283.
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Конституция

сегодня, 10:30
Очередное подорожание бензина! Держись контингент.
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Мария

сегодня, 10:28
Успокойтесь! Как заболели дети. так и выздоровели. Дети всегда болели, только это раньше называли простудой и никто с ума не сходил. Не тестировали бы их специально, никто бы и не понял, что они болели ковидом. Что они, на ИВЛ, что ли, лежали? Готовите детей к добровольно-принудительной вакцинации? Оставьте их в покое, здоровее будут.
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Пропагандоны

сегодня, 10:21
не вовлекайте детей в свои ковидные пляски.
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Липчанин

сегодня, 10:11
Тут написали, что убыль населения выросла на 47%. Гордитесь медики это часть и вашего достижения
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