сегодня, 10:04
Более 2 300 липецких детей переболели COVID-19
Областной оперштаб по противодействию развитию коронавирeсной эпидемии предоставил данные о возрасте заболевших COVID-19 с марта прошлого года эпидемии до 2 сентября 2021 года.
Меньшинство заболевших среди долгожителей, тех, кому от 91 до 100 лет — 157 человек. Но стоит учитывать, что эта возрастная категория немногочисленна. На втором месте по количеству заболевших липчане в возрасте от 86 до 90 лет — 403 человека. Среди детей от 6 до 10 лет 656 заболевших. Среди детей от 11 до 15 лет — 826. Среди малышей до 5 лет — 867 заболевших с начала эпидемии. Среди липчан от 16 до 20 лет - 1 022 заболевших.
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