Коронавирус

сегодня, 11:50

10 умерших и 280 вылечившихся – суточная статистика эпидемии

6 803
#коронавирус
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10 умерших и 280 вылечившихся – суточная статистика эпидемии
За сутки в Липецкой области подтверждены 208 случаев инфицирования коронавирусом, из ранее заболевших COVID-19 вылечились 280 человек, 10 человек от болезни скончались. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопокронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области, по данным сайта, коронавирусная инфекция выявлена у 47 079 человек,  40 559 из них вылечились, 1 410 – умерли.

В России за минувшие сутки COVID-19  заболели 18 368 человек, 18 325 человек из ранее заболевших вылечились,  790 человек от COVID-19 умерли. 

С начала эпидемии в Российской Федерации зарегистрированы 6 937 333 случаев болезни, 6 199 379 человек вылечились, 184 014 – от COVID-19 скончались. 

6 803
#коронавирус
1

Комментарии (6)

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Гость

14 минут назад
Три дня жду врача. Интересно ко мне придут или нет?
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Справедливость

22 минуты назад
Сейчас 13 часов 2 минуты, повторно мазок еще не приезжали брать, больной не должен есть и пить все это время? ЕДИНАЯ РОССИЯ ГДЕ ТЫ?
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Липчанин

28 минут назад
Убирите надбавки и закрепите уголовную ответственность за не правильный диагноз и на следующий день люди опять начнут болеть обычными заболеваниями
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ИКС ,

44 минуты назад
в развитых странах мира средний процент смертности от числа заболевших составляет примерно 2% ,но в России не так ,в России 4% .Угадайте почему ?Правильно поняли ! Российская медицина на нуле !
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Мышь ухань

сегодня, 12:20
Не надоело писать о ков19 . Сейчас уже 21 .
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Гость

сегодня, 12:08
Ковид десиденты есть?
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