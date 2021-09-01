10 умерших и 280 вылечившихся – суточная статистика эпидемии

За сутки в Липецкой области подтверждены 208 случаев инфицирования коронавирусом, из ранее заболевших COVID-19 вылечились 280 человек, 10 человек от болезни скончались. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопокронавирус.рф.



С начала эпидемии в Липецкой области, по данным сайта, коронавирусная инфекция выявлена у 47 079 человек, 40 559 из них вылечились, 1 410 – умерли.



В России за минувшие сутки COVID-19 заболели 18 368 человек, 18 325 человек из ранее заболевших вылечились, 790 человек от COVID-19 умерли.



С начала эпидемии в Российской Федерации зарегистрированы 6 937 333 случаев болезни, 6 199 379 человек вылечились, 184 014 – от COVID-19 скончались.



