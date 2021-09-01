«Врачи давали прогнозы, что он умрет. Это был ад»

Следствие передает в прокуратуру материалы уголовного дела по факту взрыва, произошедшего на заводе «Либойл» в конце декабря 2020 года. К ответственности за ЧП привлекают начальника цеха экстракции, но пострадавшие считают, что виновник произошедшего может уйти от ответственности.





- Обычный рабочий день. Мы переоделись, выполнили работу по инструкции, хотя никто не предлагал нам подписывать какие-то бумаги до начала работ. У нас, в принципе, так заведено, что можно расписаться потом, - вспоминает Марина Алёхина. - Я находилась наверху, счищала шрот. Мой коллега, Сергей Денисов, внизу собирал его в бочки.



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript



Коллеге Марины, Сергею Денисову, повезло меньше. Его жизнь буквально висела на волоске. О том, что пришлось пережить Сергею, рассказала его жена Людмила Денисова.



- Сергея госпитализировали с поражением 46% кожных покровов. У него сгорели конечности, промежность, ягодицы. Первое время врачи не давали никаких утешительных прогнозов. Они были практически уверены в том, что он умрет. Но Сергей, который никогда не пил и не курил, выкарабкался. Ему провели шесть операций. Во время одной из них он пережил остановку сердца. Сейчас он не может не то, чтобы работать — он не может полноценно себя обслуживать. У него на 70% утрачена работоспособность, ему поставлена II группа инвалидности. Он пережил настоящий ад…



Марина и семья Сергея искренне благодарят врачей, которые помогли им выкарабкаться. Но обоим предстоит сложная реабилитация, особенно Сергею. Пострадавшим от взрыва сотрудникам завода «Либойл» предприятие обещало помочь, но до сих пор Марина и Сергей не увидели ни копейки.



- В январе к нам приходили представители предприятия, говорили, что «Либойл» оплатит лечение и реабилитацию. Обещания остались словами. Пока мы лежали под обезболивающими нам подсылали юристов, они предлагали за 300 000 рублей снять все претензии к предприятию. Мы ничего подписывать не стали. Мы хотим, чтобы виновные лица понесли ответственность по всей строгости закона, - говорит Людмила Денисова.



По данным следствия, 28 декабря 2020 года начальник цеха экстракции ООО «Либойл» в нарушение требований промышленной безопасности дал указание двум операторам, Марине Алёхиной и Сергею Денисову, произвести работы по очистке оборудования без предварительного удаления опасных веществ и их паров. Во время работы от искрового разряда статического электричества воспламенилась паровоздушная смесь растворителя, что спровоцировало взрывную волну.



Следствие считает, что начальник цеха, не обеспечив безопасного проведения газоопасных работ, их последовательность и режим выполнения, а также контроль над состоянием воздушной среды, проявил преступную небрежность. В результате взрыва, вызвавшего разрушения здания и уничтожения оборудования предприятию причинен материальный ущерб на сумму более 145 млн рублей.



- Ущерб предприятия подсчитали очень быстро, а вот о людях забыли. Завод получил огромную страховку после взрыва, а нам выплатили всего 1,4 млн рублей. Да я одних бинтов ежедневно трачу по километру! - говорит Людмила Денисова. - Какие деньги? Да нам даже нормальных извинений не принесли! Да мы их и не простим: они взорвали людей! Мы хотим, чтобы реально ответственные не ушли от наказания. Готовы дойти хоть до суда по правам человека в Страсбурге. Начальник цеха сначала не признавал своей вины, а сейчас у нас есть опасения, что он избежит реального наказания и отделается штрафом.



В степени вины должностных лиц после утверждения итогов следствия прокуратурой будет разбираться суд. Марина Алёхина и жена Сергея Денисова, намерены заявить ООО «Либойл» иски о возмещении материального ущерба и морального вреда.



- А тем временем по заводу специально распускают слухи, что нам выплатили по несколько миллионов рублей. Да не было такого никогда! Завод считает людей за расходные единицы! - уверена Людмила Денисова .



На претензии Марины Алёхиной и супруги ее коллеги отреагировали в ГК «ЭФКО», компании, которая в 2020 году получила контрольный пакет акций «Либойла».



- С момента происшествия и до конца мая наше общение с Сергеем Денисовым и Мариной Алехиной было регулярным и максимально конструктивным. После выписки из больницы их позиция, к сожалению, изменилась, - пояснили в пресс-службе ГК «ЭФКО». - Пострадавшие стали настаивать на решении вопроса через суд и заявили о финансовых требованиях в размере трех миллионов рублей – помимо страховых выплат и полученной материальной помощи от компании. И Марина, и Сергей были застрахованы по высокому классу опасности. Например, страховые выплаты Сергею составили около 1,4 миллиона рублей. Кроме того, компания выплатила пострадавшим единовременную материальную помощь. Наряду с оплатой больничного листа, они продолжали получать заработную плату. В порядке досудебного разрешения ситуации мы предлагали обоим пострадавшим дополнительную компенсацию морального ущерба. Они отказались. Мы по-прежнему готовы к любому комфортному варианту общения, включая компенсацию и оплату санаторно-курортного лечения.



Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.







Старший оператор ООО «Либойл» Марина Алёхина как сейчас помнит события 28 декабря 2020 года. В восемь утра Марина заступила на смену. Ей и ее коллеге Сергею Денисову поручили очистить механизмы в цехе экстракции.- Обычный рабочий день. Мы переоделись, выполнили работу по инструкции, хотя никто не предлагал нам подписывать какие-то бумаги до начала работ. У нас, в принципе, так заведено, что можно расписаться потом, - вспоминает Марина Алёхина. - Я находилась наверху, счищала шрот. Мой коллега, Сергей Денисов, внизу собирал его в бочки. Внезапно возник столб пламени . Мне сразу обожгло лицо, моя рука осталась в аппарате. Мне удалось освободиться и выбежать по аварийной лестнице. Помню, как бежала в снег и сбрасывала на ходу горящую одежду. Ко мне на помощь бросился коллега… Через 15 минут приехала скорая помощь. Нас вместе с Сергеем госпитализировали в ожоговый центр. Я провела восемь недель в реанимации с поражением 44% кожи. Мне провели четыре операции. Я осталась инвалидом…Коллеге Марины, Сергею Денисову, повезло меньше. Его жизнь буквально висела на волоске. О том, что пришлось пережить Сергею, рассказала его жена Людмила Денисова.- Сергея госпитализировали с поражением 46% кожных покровов. У него сгорели конечности, промежность, ягодицы. Первое время врачи не давали никаких утешительных прогнозов. Они были практически уверены в том, что он умрет. Но Сергей, который никогда не пил и не курил, выкарабкался. Ему провели шесть операций. Во время одной из них он пережил остановку сердца. Сейчас он не может не то, чтобы работать — он не может полноценно себя обслуживать. У него на 70% утрачена работоспособность, ему поставлена II группа инвалидности. Он пережил настоящий ад…Марина и семья Сергея искренне благодарят врачей, которые помогли им выкарабкаться. Но обоим предстоит сложная реабилитация, особенно Сергею. Пострадавшим от взрыва сотрудникам завода «Либойл» предприятие обещало помочь, но до сих пор Марина и Сергей не увидели ни копейки.- В январе к нам приходили представители предприятия, говорили, что «Либойл» оплатит лечение и реабилитацию. Обещания остались словами. Пока мы лежали под обезболивающими нам подсылали юристов, они предлагали за 300 000 рублей снять все претензии к предприятию. Мы ничего подписывать не стали. Мы хотим, чтобы виновные лица понесли ответственность по всей строгости закона, - говорит Людмила Денисова.По данным следствия, 28 декабря 2020 года начальник цеха экстракции ООО «Либойл» в нарушение требований промышленной безопасности дал указание двум операторам, Марине Алёхиной и Сергею Денисову, произвести работы по очистке оборудования без предварительного удаления опасных веществ и их паров. Во время работы от искрового разряда статического электричества воспламенилась паровоздушная смесь растворителя, что спровоцировало взрывную волну.Следствие считает, что начальник цеха, не обеспечив безопасного проведения газоопасных работ, их последовательность и режим выполнения, а также контроль над состоянием воздушной среды, проявил преступную небрежность. В результате взрыва, вызвавшего разрушения здания и уничтожения оборудования предприятию причинен материальный ущерб на сумму более 145 млн рублей.- Ущерб предприятия подсчитали очень быстро, а вот о людях забыли. Завод получил огромную страховку после взрыва, а нам выплатили всего 1,4 млн рублей. Да я одних бинтов ежедневно трачу по километру! - говорит Людмила Денисова. - Какие деньги? Да нам даже нормальных извинений не принесли! Да мы их и не простим: они взорвали людей! Мы хотим, чтобы реально ответственные не ушли от наказания. Готовы дойти хоть до суда по правам человека в Страсбурге. Начальник цеха сначала не признавал своей вины, а сейчас у нас есть опасения, что он избежит реального наказания и отделается штрафом.В степени вины должностных лиц после утверждения итогов следствия прокуратурой будет разбираться суд. Марина Алёхина и жена Сергея Денисова, намерены заявить ООО «Либойл» иски о возмещении материального ущерба и морального вреда.- А тем временем по заводу специально распускают слухи, что нам выплатили по несколько миллионов рублей. Да не было такого никогда! Завод считает людей за расходные единицы! - уверена Людмила Денисова .На претензии Марины Алёхиной и супруги ее коллеги отреагировали в ГК «ЭФКО», компании, которая в 2020 году получила контрольный пакет акций «Либойла».- С момента происшествия и до конца мая наше общение с Сергеем Денисовым и Мариной Алехиной было регулярным и максимально конструктивным. После выписки из больницы их позиция, к сожалению, изменилась, - пояснили в пресс-службе ГК «ЭФКО». - Пострадавшие стали настаивать на решении вопроса через суд и заявили о финансовых требованиях в размере трех миллионов рублей – помимо страховых выплат и полученной материальной помощи от компании. И Марина, и Сергей были застрахованы по высокому классу опасности. Например, страховые выплаты Сергею составили около 1,4 миллиона рублей. Кроме того, компания выплатила пострадавшим единовременную материальную помощь. Наряду с оплатой больничного листа, они продолжали получать заработную плату. В порядке досудебного разрешения ситуации мы предлагали обоим пострадавшим дополнительную компенсацию морального ущерба. Они отказались. Мы по-прежнему готовы к любому комфортному варианту общения, включая компенсацию и оплату санаторно-курортного лечения.