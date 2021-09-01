Общество

49 минут назад

«Врачи давали прогнозы, что он умрет. Это был ад»

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#«Либойл» #взрыв
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«Врачи давали прогнозы, что он умрет. Это был ад»

Следствие передает в прокуратуру материалы уголовного дела по факту взрыва, произошедшего на заводе «Либойл» в конце декабря 2020 года. К ответственности за ЧП привлекают начальника цеха экстракции, но пострадавшие считают, что виновник произошедшего может уйти от ответственности.

Старший оператор ООО «Либойл» Марина Алёхина как сейчас помнит события 28 декабря 2020 года. В восемь утра Марина заступила на смену. Ей и ее коллеге Сергею Денисову поручили очистить механизмы в цехе экстракции.

- Обычный рабочий день. Мы переоделись, выполнили работу по инструкции, хотя никто не предлагал нам подписывать какие-то бумаги до начала работ. У нас, в принципе, так заведено, что можно расписаться потом, - вспоминает Марина Алёхина. - Я находилась наверху, счищала шрот. Мой коллега, Сергей Денисов, внизу собирал его в бочки. Внезапно возник столб пламени. Мне сразу обожгло лицо, моя рука осталась в аппарате. Мне удалось освободиться и выбежать по аварийной лестнице. Помню, как бежала в снег и сбрасывала на ходу горящую одежду. Ко мне на помощь бросился коллега… Через 15 минут приехала скорая помощь. Нас вместе с Сергеем госпитализировали в ожоговый центр. Я провела восемь недель в реанимации с поражением 44% кожи. Мне провели четыре операции. Я осталась инвалидом…

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Коллеге Марины, Сергею Денисову, повезло меньше. Его жизнь буквально висела на волоске. О том, что пришлось пережить Сергею, рассказала его жена Людмила Денисова.

- Сергея госпитализировали с поражением 46% кожных покровов. У него сгорели конечности, промежность, ягодицы. Первое время врачи не давали никаких утешительных прогнозов. Они были практически уверены в том, что он умрет. Но Сергей, который никогда не пил и не курил, выкарабкался. Ему провели шесть операций. Во время одной из них он пережил остановку сердца. Сейчас он не может не то, чтобы работать — он не может полноценно себя обслуживать. У него на 70% утрачена работоспособность, ему поставлена II группа инвалидности. Он пережил настоящий ад…

Марина и семья Сергея искренне благодарят врачей, которые помогли им выкарабкаться. Но обоим предстоит сложная реабилитация, особенно Сергею. Пострадавшим от взрыва сотрудникам завода «Либойл» предприятие обещало помочь, но до сих пор Марина и Сергей не увидели ни копейки.

- В январе к нам приходили представители предприятия, говорили, что «Либойл» оплатит лечение и реабилитацию. Обещания остались словами. Пока мы лежали под обезболивающими нам подсылали юристов, они предлагали за 300 000 рублей снять все претензии к предприятию. Мы ничего подписывать не стали. Мы хотим, чтобы виновные лица понесли ответственность по всей строгости закона, - говорит Людмила Денисова.

По данным следствия, 28 декабря 2020 года начальник цеха экстракции ООО «Либойл» в нарушение требований промышленной безопасности дал указание двум операторам, Марине Алёхиной и Сергею Денисову, произвести работы по очистке оборудования без предварительного удаления опасных веществ и их паров. Во время работы от искрового разряда статического электричества воспламенилась паровоздушная смесь растворителя, что спровоцировало взрывную волну.

Следствие считает, что начальник цеха, не обеспечив безопасного проведения газоопасных работ, их последовательность и режим выполнения, а также контроль над состоянием воздушной среды, проявил преступную небрежность. В результате взрыва, вызвавшего разрушения здания и уничтожения оборудования предприятию причинен материальный ущерб на сумму более 145 млн рублей.

- Ущерб предприятия подсчитали очень быстро, а вот о людях забыли. Завод получил огромную страховку после взрыва, а нам выплатили всего 1,4 млн рублей. Да я одних бинтов ежедневно трачу по километру! - говорит Людмила Денисова. - Какие деньги? Да нам даже нормальных извинений не принесли! Да мы их и не простим: они взорвали людей! Мы хотим, чтобы реально ответственные не ушли от наказания. Готовы дойти хоть до суда по правам человека в Страсбурге. Начальник цеха сначала не признавал своей вины, а сейчас у нас есть опасения, что он избежит реального наказания и отделается штрафом.

В степени вины должностных лиц после утверждения итогов следствия прокуратурой будет разбираться суд. Марина Алёхина и жена Сергея Денисова, намерены заявить ООО «Либойл» иски о возмещении материального ущерба и морального вреда.

- А тем временем по заводу специально распускают слухи, что нам выплатили по несколько миллионов рублей. Да не было такого никогда! Завод считает людей за расходные единицы! - уверена Людмила Денисова .

На претензии Марины Алёхиной и супруги ее коллеги отреагировали в ГК «ЭФКО», компании, которая в 2020 году получила контрольный пакет акций «Либойла».

- С момента происшествия и до конца мая наше общение с Сергеем Денисовым и Мариной Алехиной было регулярным и максимально конструктивным. После выписки из больницы их позиция, к сожалению, изменилась, - пояснили в пресс-службе ГК «ЭФКО». - Пострадавшие стали настаивать на решении вопроса через суд и заявили о финансовых требованиях в размере трех миллионов рублей – помимо страховых выплат и полученной материальной помощи от компании. И Марина, и Сергей были застрахованы по высокому классу опасности. Например, страховые выплаты Сергею составили около 1,4 миллиона рублей. Кроме того, компания выплатила пострадавшим единовременную материальную помощь. Наряду с оплатой больничного листа, они продолжали получать заработную плату. В порядке досудебного разрешения ситуации мы предлагали обоим пострадавшим дополнительную компенсацию морального ущерба. Они отказались. Мы по-прежнему готовы к любому комфортному варианту общения, включая компенсацию и оплату санаторно-курортного лечения.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



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#«Либойл» #взрыв
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Комментарии (2)

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Наталья

4 минуты назад
Да давно уже людей и за людей не считают. Везде рабский труд и техники безопасности ноль. Очень надеюсь ,что пострадавшим хватит сил и желания наказать виновных и получить нормальную компенсацию за потерянное здоровье.
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Мимоходом

7 минут назад
А почему же не первую группу инвалидности дали, если человек даже не может полноценно себя обслуживать? Почему не первую?
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