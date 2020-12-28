Происшествия
47 минут назад
Во время взрыва в Сенцово пострадали 46-летняя женщина и 55-летний мужчина
Сейчас они находятся в областном ожоговом центре.
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Напомним, сегодня утром при проведении зачистки оборудования во время планово-предупредительного ремонта в экстракционном отделении завода «Либойл» в Липецкой области произошел взрыв.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГК «ЭФКО», в результате пострадали два оператора экстракции: 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. Они доставлены в ожоговое отделение ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол».
По словам главного врача ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Николая Краснолуцкого, говорить о тяжести полученных травм пока рано - оба пострадавших ещё находятся в перевязочной, их осматривают медики.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГК «ЭФКО», в результате пострадали два оператора экстракции: 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. Они доставлены в ожоговое отделение ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол».
По словам главного врача ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Николая Краснолуцкого, говорить о тяжести полученных травм пока рано - оба пострадавших ещё находятся в перевязочной, их осматривают медики.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области