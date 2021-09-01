В Липецке открылась новая школа

Торжественная линейка началась в 9:00. Из особенностей праздника: одиннадцатиклассников в новой школе нет: здесь набрали по одному девятому и десятому классам.Поздравить школу с открытием пришла глава города Евгения Уваркина, которая отметила, что сегодня она присутствует на празднике не только как мэр, но и как мама первоклассницы.В полилингвальной средней школе №34 в новом учебном году будут учиться 780 человек, в том числе 150 первоклассников. В школе №34 будут работать 35 педагогов. Сегодня всех их легко узнать по праздничной небесно-голубой униформе.Иностранные языки в полилингвальной школе будут учить с первого класса. В качестве основных языков в школьной программе английский, немецкий и французский языки, в качестве дополнительных — итальянский, испанский и китайский. В лингвистических классах, которые будут в каждой параллели, даже предусмотрено преподавание других предметов на иностранных языках. На иностранных языках будут вести четыре предмета: географию, биологию, историю и литературу, но не всё время, а только отдельные занятия.Новая школа была построена по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Из бюджетов всех уровней было выделено более 727 миллионов рублей.Школа оборудована спортивными и тренажерными залами, бассейнами, современными стоматологическим и медицинским кабинетами, уютным обеденным залом столовой. В классах установлены интерактивные сенсорные LED-панели и мебель-трансформер, оборудованы коворкинг-зоны и современные STEM-лаборатории для групповых занятий.В школе также будут открыты кружки и секции. Для детей — чего только нет: игровые виды спорта, фехтование, большой теннис, ролибол, 3D-моделирование и 3D-картографирование, игра на музыкальных инструментах, вокал, хоровое пение и даже куклотерапия. А в плавательный бассейн при школе и в спортзалы могут ходить не только ее ученики, но и их родители.Всего новых школ в Липецкой области открылось две: помимо липецкой, сегодня двери для учеников распахнула новая школа в селе Пятницкое Измалковского района на 100 мест.