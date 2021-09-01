Общество

сегодня, 09:06

В Липецке открылась новая школа

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#школа #День знаний
В Липецке открылась новая школа

В школе №34 — пять первых классов.

В День знаний в Липецке на улице Минская, 7в открылась новая школа №34 «Global». 

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Торжественная линейка началась в 9:00. Из особенностей праздника: одиннадцатиклассников в новой школе нет: здесь набрали по одному девятому и десятому классам.

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Поздравить школу с открытием пришла глава города Евгения Уваркина, которая отметила, что сегодня она присутствует на празднике не только как мэр, но и как мама первоклассницы.

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В полилингвальной средней школе №34 в новом учебном году будут учиться 780 человек, в том числе 150 первоклассников. В школе №34 будут работать 35 педагогов. Сегодня всех их легко узнать по праздничной небесно-голубой униформе.

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Иностранные языки в полилингвальной школе будут учить с первого класса. В качестве основных языков в школьной программе английский, немецкий и французский языки, в качестве дополнительных — итальянский, испанский и китайский. В лингвистических классах, которые будут в каждой параллели, даже предусмотрено преподавание других предметов на иностранных языках. На иностранных языках будут вести четыре предмета: географию, биологию, историю и литературу, но не всё время, а только отдельные занятия.

Новая школа была построена по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Из бюджетов всех уровней было выделено более 727 миллионов рублей.

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Школа оборудована спортивными и тренажерными залами, бассейнами, современными стоматологическим и медицинским кабинетами, уютным обеденным залом столовой. В классах установлены интерактивные сенсорные LED-панели и мебель-трансформер, оборудованы коворкинг-зоны и современные STEM-лаборатории для групповых занятий.

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В школе также будут открыты кружки и секции. Для детей — чего только нет: игровые виды спорта, фехтование, большой теннис, ролибол, 3D-моделирование и 3D-картографирование, игра на музыкальных инструментах, вокал, хоровое пение и даже куклотерапия. А в плавательный бассейн при школе и в спортзалы могут ходить не только ее ученики, но и их родители.

Всего новых школ в Липецкой области открылось две: помимо липецкой, сегодня двери для учеников распахнула новая школа в селе Пятницкое Измалковского района на 100 мест.


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#школа #День знаний

Комментарии (5)

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Виктор 2-28-14

37 минут назад
Если всё время заимствовать,то может так случится,что ничего своего не останется.....Когда мы смотрим в зоопарке на курящую обезьяну, нам смешно ,а должно быть грустно.....
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Дикость какая то....

50 минут назад
в гЛОБАЛЬНом масштабе, я про название...
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Виктор 2-28-14

50 минут назад
Я первый в первый ,нам звонЯт,идём гурьбою в классы.....Кого-то будущее ждёт,кого-то выкрутасы......Нам не дано предугадать,кому по жизни будет пять.....Кому-то двойки выставлять жизнь будет снова и опять?.....Судьба лишь знает на перёд кому по жизни повезёт
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Правда

сегодня, 09:15
А по русски её назвать нельзя.Позор.
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