Оплата детских больничных, гаражная амнистия, предзащита диссертаций – нововведения, которые вступают в силу 1 сентября

С сентября меняются правила оплаты больничных по уходу за ребенком до 7 лет: их размер больше не будет зависеть от стажа работы и составит 100% от среднего заработка. «Гаражная амнистия» позволит бесплатно оформить в собственность земельный участок с гаражом. Букмекеры начнут помогать восстанавливаться фитнес-бизнесу через регулятор азартных игр. Студенты смогут одновременно получать несколько квалификаций, менять профиль учебы, возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов. GOROD48 представляет основные изменения законодательства, которые вступают в силу в сентябре.



Больничные по уходу за ребенком



С 1 сентября больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно будут оплачиваться по новым правилам. Размер такого пособия больше не будет зависеть от стажа и составит 100% среднего заработка. Прежде на полное пособие могли рассчитывать только те мамы и папы, кто отработал восемь и более лет. Если стаж был менее 5 лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80%.



Решение не затронет работодателей – больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС. При этом родителям не придётся оформлять какие-либо дополнительные документы. Все расчёты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа. Сумма также не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях. Прежде, начиная с одиннадцатого дня при уходе на дому, выплата по больничному устанавливалась в размере половины среднего заработка. Теперь же она будет одинаковой за весь период лечения. Новая мера направлена на поддержку молодых родителей, которые ещё не успели набраться трудового опыта. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рубля.



Землю под гаражом оформят в собственность бесплатно



С 1 сентября вступает в силу закон о «гаражной амнистии». В течение пяти лет – до 1 сентября 2026 года – владелец сможет не только узаконить права на незарегистрированное строение по упрощенной схеме, но и бесплатно получить землю под ним. Так смогут сделать не только владельцы объектов - гаражей, но и их наследники. Речь в законе идет о гаражах, возведенных в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса). Если гараж построили позже, амнистия на такие объекты не распространяется. Также амнистия не распространяется на некапитальные гаражи (в частности, ракушки), поскольку оформлять права собственности на них и землю под ними и не требуется. Их размещение регулируется по-другому — территориальной схемой, которую утверждают местные органы власти.



«Большое количество гаражей построено давно, некоторые - еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены. По этой причине не могут проданы или переданы по наследству. Мы этот правовой пробел устранили. Это справедливое решение. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



За букмекерами начнет следить Единый регулятор азартных игр



С сентября в России появится единый регулятор азартных игр ЕРАИ. Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров и направлять целевые начисления, удержанные с организаторов азартных игр, в общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. Проводить азартные игры теперь будет можно только после присоединения к информационной системе регулятора. Будет создан единый центр учёта перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в форме кредитной организации в рамках деятельности по приёму от физлиц денежных средств, в том числе электронных. Этот центр будет удерживать целевые отчисления от всех заключённых организатором в букмекерской конторе пари без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события. Централизованный мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах будет осуществляться в режиме реального времени. Кроме того, ЕРАИ будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой, чтобы выявлять нелегальные игры. В наблюдательный совет ЕРАИ войдут представители Минфина РФ и общероссийских спортивных организаций.



Обжаловать штраф ГИБДД можно онлайн



С сентября некоторые административные штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать онлайн, в упрощенном порядке. Этот порядок будет доступен через сайт Госуслуг или сайт суда по месту совершения правонарушения. Оспорить онлайн можно будет штрафы, которые зафиксированы с помощью технических средств, имеющих фото- и киносъемку, видеозапись. Для административных правонарушений, которые оформлены сотрудниками ГИБДД, новый порядок не действует. Для обжалования через «Госуслуги» нужен подтвержденный аккаунт. Через сайт суда можно будет обратиться, если у учреждения есть такая техническая возможность. «Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Небольшим аптекам разрешат онлайн-продажу лекарств



С сентября начинает действовать новый порядок на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами. Правительство РФ разрешило аптекам, не входящим в федеральные сети, продавать безрецептурные медикаменты в интернете через маркетплейсы. Ранее организация должна была иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Теперь согласно новому постановлению, у маленьких аптек появится право заключать договоры с агрегаторами. Как и ранее, приобрести онлайн можно только безрецептурные препараты. Цена на лекарства, которые продаются онлайн, не должна быть выше той, которая установлена в самой аптеке. При этом фарморганизация отвечает за условия хранения и качество медикаментов, даже если они продаются на сайте партнера и доставляются сторонними курьерскими компаниями. Привлечение к онлайн-торговле небольших аптек позволит решить вопрос с доступностью лекарств в удаленных и малонаселенных регионах, считают эксперты.



Студентам расширят возможности



Российские студенты смогут получать несколько квалификаций одновременно в рамках основной образовательной программы, менять профиль обучения после второго курса и переходить на другие факультеты. Это обусловлено тем, что новый закон дает учебным заведениям больше автономии при выборе образовательных программ. Закон устанавливает, что ФГОС можно разрабатывать не только по профессиям и специальностям, но и по областям профессиональной деятельности и по уровням образования. А у студентов таким образом появится возможность получения сразу нескольких квалификаций. Кроме того, они после двух лет общей подготовки смогут выбрать более углубленное изучение по специальности или даже вовсе ее поменять. «Изменения на рынке труда сегодня происходят быстрее, чем студент успевает получить диплом, - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Поэтому важно, чтобы и у вузов, в задачи которых входит подготовка профессиональных, востребованных работодателем кадров, и у студентов, которым важно получить в будущем работу по специальности, была возможность быстрее адаптироваться к новым условиям».



Также возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.



Банки обяжут давать детальные разъяснения по договорам



С 10 сентября финансовые организации будут обязаны предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о совершаемых операциях, а также разъяснять все подробности договора, который человек захочет заключить с организацией, включая все возможные риски, связанные с этим. Банки, а также страховые компании начнут в обязательном порядке информировать своих клиентов обо всех условиях по кредитному договору. Также они будут обязаны сообщить человеку, если имеется хоть какой-то риск по совершенной уже или только готовящейся к заключению сделке. Сведения будут предоставляться в бумажной или электронной форме. Новая норма стала итогом долгих дискуссий о том, как разрешить возникающие споры между финансовыми организациями и потребителями финансовых услуг. По мнению Центробанка, значительная доля нарушений прав потребителей финансовых услуг со стороны финансовых организаций и их агентов происходит из-за того, что на законодательном уровне отсутствуют единообразные требования к тому, как именно должна раскрываться исчерпывающая информация о договоре и связанных с ним рисках.



Инвалиды получат электронный сертификат



С 26 сентября инвалиды могут получить электронные сертификаты для приобретения технических средств реабилитации. Использовать сертификаты можно в любой торговой точке, в том числе в онлайн-магазине. С помощью такого сертификата гражданин сможет приобрести необходимое техническое средство реабилитации (ТСР) с подходящим именно ему функционалом. За нецелевыми тратами бюджетных денег будут пристально следить: приобрести можно будет только то техническое средство, которое прописано в индивидуальной программе реабилитации. Одна из целей введения электронного сертификата на ТСР – решить задачу длительного возмещения людям понесенных затрат на покупку средств реабилитации. Новый механизм, по мнению разработчиков, позволит инвалидам получать технические средства реабилитации (ТСР) сразу и без необходимости тратить собственные средства.



Удержанные средства должников судебным приставам перечислят работодатели



С 27 сентября в России изменятся нормы, касающиеся выплаты по исполнительному производству. Согласно им, теперь работодатель обязан в трехдневный срок со дня выплаты зарплаты сотруднику, который попал под исполнительное производство, переводить удержанные средства на депозитный счет службы судебных приставов.





