Запрет на массовые мероприятия продлен с оговорками

В Ельце разрешили отпраздновать День города.

И.о. главы региональной администрации внес изменения в в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Коррективы касаются массовых мероприятий.Так, запрет на проведение массовых мероприятий продлен вплоть до 30 сентября. Вместе с этим дано добро на публичные мероприятия и праздничные салюты, проводимые в День города, удостоенного почетного звания «Город воинской славы». Как известно, в первую половину сентября День города традиционно празднует Елец, удостоенный этого звания 8 октября 2007 года.Внесены изменения в пункт, касающийся проведения спортивных мероприятий. Если ранее их можно было проводить в закрытых помещениях при одновременном нахождении граждан из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования медицинских масок, то сейчас предъявляются новые требования. Так, посетителям таких мероприятий нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.Кроме того, до конца сентября продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет и рекомендация о переводе на «удаленку» работающих пенсионеров и беременных.