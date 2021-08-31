Общество

41 минуту назад

Запрет на массовые мероприятия продлен с оговорками

5 997
#коронавирус
Запрет на массовые мероприятия продлен с оговорками

В Ельце разрешили отпраздновать День города.

И.о. главы региональной администрации внес изменения в в постановление «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Коррективы касаются массовых мероприятий.

Так, запрет на проведение массовых мероприятий продлен вплоть до 30 сентября. Вместе с этим дано добро на публичные мероприятия и праздничные салюты, проводимые в День города, удостоенного почетного звания «Город воинской славы». Как известно, в первую половину сентября День города традиционно празднует Елец, удостоенный этого звания 8 октября 2007 года.

Внесены изменения в пункт, касающийся проведения спортивных мероприятий. Если ранее их можно было проводить в закрытых помещениях при одновременном нахождении граждан из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, при условии соблюдения социального дистанцирования и использования медицинских масок, то сейчас предъявляются новые требования. Так, посетителям таких мероприятий нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.

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Кроме того, до конца сентября продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет и рекомендация о переводе на «удаленку» работающих пенсионеров и беременных.
5 997
#коронавирус

Комментарии (5)

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А.

7 минут назад
Опять пустую надежду дают. У нас нет цели искоренить ковид, есть цель --- вакцинировать всех. Эти ограничения будут ещё, наверное, год, если не навсегда. А они -- подождите ещё месяц.
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А

8 минут назад
С футболом что?пустите болельщиков поддержать команду,сколько можно то уже????
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Валентина

19 минут назад
Подстраховались, чуть что можно всех по углам развести, Ковид всему виной
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А.

22 минуты назад
65+ могут голосовать? Они же формально под арестом, а дистанционного голосования у нас нет?
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Проказник

29 минут назад
Боятся эксцесов на выборах. Власть любит тишину. Вообще покажите хоть одну страну где такая незаметная избирательная компания.
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