сегодня, 10:21
«Карамелька» обошлась тербунцу в 25`000 рублей
По решению арбитражного суда предприниматель из Липецкой области должен заплатить возмещение за продажу контрафактного товара с изображением персонажей из мультфильма «Три кота».
- Как указано в исковом заявлении, в магазине «Карапуз», расположенном в селе Тербуны Липецкой области, ответчиком был реализован контрафактный товар – фигурка «Карамелька» в картонной упаковке с художественными изображениями персонажей из мультфильма «Три кота». Исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации принадлежат АО «СТС», - сообщает пресс-служба арбитражного суда.
Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации в размере 25 000 рублей за нарушение исключительных прав.