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«Карамелька» обошлась тербунцу в 25`000 рублей

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#права #мультфильм
«Карамелька» обошлась тербунцу в 25`000 рублей

По решению арбитражного суда предприниматель из Липецкой области должен заплатить возмещение за продажу контрафактного товара с изображением персонажей из мультфильма «Три кота».

Акционерное общество «Сеть Телевизионных Станций» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в Тербунском районе, о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на использование изображений персонажей мультфильма «Три кота».

- Как указано в исковом заявлении, в магазине «Карапуз», расположенном в селе Тербуны Липецкой области, ответчиком был реализован контрафактный товар – фигурка «Карамелька» в картонной упаковке с художественными изображениями персонажей из мультфильма «Три кота». Исключительные права на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации принадлежат АО «СТС», - сообщает пресс-служба арбитражного суда.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации в размере 25 000 рублей за нарушение исключительных прав.
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#права #мультфильм

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