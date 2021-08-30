Общество

58 минут назад

Криминалисты установили причину смерти женщины, обнаруженной в уличном источнике Задонска

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#бассейн #источник
2
Криминалисты установили причину смерти женщины, обнаруженной в уличном источнике Задонска

Незадолго до гибели ее видели в парке, местным жителям показалось, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Вечером 29 августа в Задонске местные жители обнаружили в уличной купели не подающую признаков жизни женщину. Женщину достали из источника, очевидцы вызвали медиков, но она уже была мертва. 

Как сообщили GOROD48  в СУ СК РФ по Липецкой области, Тербунским межрайонным следственным отделом по факту обнаружения трупа 66-летней  женщины в бассейне на улице Ленина Задонска проводится доследственная проверка. Вскрытие тела показало, что причиной смерти женщины стало утопление.
 
Незадолго до смерти женщину видели в местном парке нетрезвой. Также многие видели, как она пошла к источнику. 

Фото:  vk.com/zadonskmycity

4 3264
#бассейн #источник
2

Комментарии (4)

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ГРЕХ ЗТО

4 минуты назад
Плохо о покойных.
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Вован

14 минут назад
Бес ее попутал. Все таки затянул к себе. И так будет с каждым, кто дружит с зелёным змием.
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Непонятно

31 минуту назад
Что сподвигло на такое. Видимо побочный эффект ковида
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а что,

52 минуты назад
неужели там так глубоко?? или дама была совсем уж..никакая?
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