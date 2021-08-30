Общество
58 минут назад
Криминалисты установили причину смерти женщины, обнаруженной в уличном источнике Задонска
Незадолго до гибели ее видели в парке, местным жителям показалось, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.
Вечером 29 августа в Задонске местные жители обнаружили в уличной купели не подающую признаков жизни женщину. Женщину достали из источника, очевидцы вызвали медиков, но она уже была мертва.
Как сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, Тербунским межрайонным следственным отделом по факту обнаружения трупа 66-летней женщины в бассейне на улице Ленина Задонска проводится доследственная проверка. Вскрытие тела показало, что причиной смерти женщины стало утопление.
Незадолго до смерти женщину видели в местном парке нетрезвой. Также многие видели, как она пошла к источнику.
Фото: vk.com/zadonskmycity
Как сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, Тербунским межрайонным следственным отделом по факту обнаружения трупа 66-летней женщины в бассейне на улице Ленина Задонска проводится доследственная проверка. Вскрытие тела показало, что причиной смерти женщины стало утопление.
Незадолго до смерти женщину видели в местном парке нетрезвой. Также многие видели, как она пошла к источнику.
Фото: vk.com/zadonskmycity
ГРЕХ ЗТО
Вован
Непонятно
а что,