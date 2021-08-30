В купели под стенами Задонского монастыря погибла женщина

Женщина решила искупаться в ключевой воде и погибла. Причина ее смерти выясняется.

Вечером 29 августа в купели, оборудованной на бьющих под стенами Задонского мужского монастыря родниках, которую задонцы называют мойкой, погибла женщина.

Умерла женщина в холодной воде от сердечного приступа, или захлебнулась, выясняют правоохранительные органы.Купель, в которой погибла женщина, не является местом для священных омовений православных паломников монастыря. Ее жители города используют для собственных нужд.