Происшествия

сегодня, 15:20

В купели под стенами Задонского монастыря погибла женщина

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#несчастный случай
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В купели под стенами Задонского монастыря погибла женщина

Женщина решила искупаться в ключевой воде и погибла. Причина ее смерти выясняется.

Вечером 29 августа в купели, оборудованной на бьющих под стенами Задонского мужского монастыря родниках, которую задонцы называют мойкой, погибла женщина.

Умерла женщина в холодной воде от сердечного приступа, или захлебнулась, выясняют правоохранительные органы.

Купель, в которой погибла женщина, не является местом для священных омовений православных паломников монастыря. Ее жители города используют для собственных нужд.

Фото:  vk.com/zadonskmycity

4 4133
#несчастный случай
2

Комментарии (4)

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доктор Пилюлькин

46 минут назад
Ковид её забрал !!
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Алькаш

55 минут назад
Мамка, не каждый выдержит перепад температур.А особенно ослабленный организм.Ведь едут пьяные или запойные.
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Мамка

сегодня, 15:48
Дети там купаются и норм все,наверно пьяная была
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Алькаш

сегодня, 15:40
Купель есть в Подгорном,приходи,искупелись.Там родники бьют,а они это купелями называют!Перепад температуры не каждый выдержит.Религия- бизнес,посмотрите на антураж,на здания,га тачки.
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