Коронавирус

53 минуты назад

215 случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за сутки, 9 человек скончались

7 308
#коронавирус
215 случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за сутки, 9 человек скончались
По данным портала Стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 215 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 210 человек выздоровели, умерли 9 инфицированных.

С начала пандемии в регионе 46 234 человек заразились COVID-19, 39 519 – выздоровели, умерли - 1 376 человек.


7 308
#коронавирус

Комментарии (7)

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Она не резиновая

20 минут назад
?!?, кто,Москва или кладбище?
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А кто

21 минуту назад
Почему , тебе мешает самому самоизолироваться от всех и жить отшельником ?Никто ,и это сейчас даже поощряется ,жить как человек в футляре !
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!

25 минут назад
?!?, хватит ,не переживай!
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гражданин

29 минут назад
Почему, потому что бОльшая часть населения нашей страны заняла позицию "Ну и пусть умирают, все не умрут. И вообще, от онкологии больше умерло." А государству это на руку, деньги целы.
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Почему

36 минут назад
Не вводят самоизоляцию и электронные пропуска? Когда это все вводили ,умерших не было !
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?!?

39 минут назад
То 9 , то 7, или 8 умерших за сутки... Жесть! И так каждый день... Место-то хоть на кладбище хватит всем?! Она не резиновая!
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сергей

45 минут назад
СТРАШНО ЛЮДИ.
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