Коронавирус
53 минуты назад
215 случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за сутки, 9 человек скончались
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По данным портала Стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 215 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 210 человек выздоровели, умерли 9 инфицированных.
С начала пандемии в регионе 46 234 человек заразились COVID-19, 39 519 – выздоровели, умерли - 1 376 человек.
С начала пандемии в регионе 46 234 человек заразились COVID-19, 39 519 – выздоровели, умерли - 1 376 человек.
7 308
Она не резиновая
А кто
!
гражданин
Почему
?!?
сергей