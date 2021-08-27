Знаменитый паровоз отправят на реставрацию

Символ поселка Лев Толстой демонтируют в ближайшее воскресенье.

Утром 29 августа в поселке Лев Толстой проведут демонтаж одного из главных символов райцентра — знаменитый паровоз. Работы пройдут, когда вокруг будет минимальное движение транспорта. Об этом GOROD48 сообщил глава администрации Лев-Толстовского района Эдуард Брагин.



- Паровоз мы отреставрируем. Аукцион на его обновление выиграл местный предприниматель. А вот постамент мы полностью демонтируем, так как он находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Будет сделан новый аналогичный постамент. Мы постараемся полностью соблюсти исторический внешний вид одного из символов поселка, - рассказал Эдуард Брагин.



Планируется, что все работы — от демонтажа до открытия обновленного памятника — уйдет примерно полтора месяца. К середине осени будет готова и обновленная площадка вокруг. Там выложат дорожки плиткой, сделают ограждение в стилистике музея Льва Толстого, а также смонтируют новое освещение.



Лев-Толстовский памятник уникален для России. Это единственный паровоз, который в качестве памятнике не стоит на земле или рельсах, а будто парит в небе со своего постамента. Необычный монумент установили напротив железнодорожной станции. На тендере паровоза прикреплена табличка с надписью: «Паровоз этой серии 31 октября (13 ноября) 1910 г доставил пассажирский поезд № 12 Смоленск — Козлов на станцию Астапово. С ним ехал тяжело заболевший в пути Л. Н. Толстой. Здесь на станции прошли последние дни его жизни».



В середине сентября через поселок пройдет железнодорожный событийный маршрут «Москва – Елец – Лебедянь – Лев Толстой – Липецк – Москва», посвященный дню рождения Льва Толстого. На известной всему миру станции «Лев Толстой» (бывшее «Астапово») и в одноименном поселке туристы посетят мемориально-литературный музей Льва Николаевича Толстого в доме начальника станции И.И.Озолина, увидят храм Живоначальной Троицы, посетят культурно-образовательный центр имени Льва Толстого и выставку «Для будущих людей», продегустируют Анковский пирог по рецепту Софьи Толстой, а вот последний транспорт великого писателя москвичи увидеть не смогут.