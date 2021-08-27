Липчане отравились шаурмой в закусочной

В помещении проверяющие обнаружили полную антисанитарию. Шаурму покупателям делал сотрудник с ротовирусом.

Советский районный суд Липецка рассмотрел материалы административного дела в отношении владельца закусочной в районе площади Петра Великого. После проверки предпринимателя привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.



Причиной для проверки стали сигналы медиков. К врачам в середине июля обратились четверо жителей Липецка, которые пожаловались на недомогание после визита в закусочную. У пациентов был диагностирован острый гастроэнтерит, чаще всего его причиной становится употребление некачественных продуктов питания. Специалисты управления Роспотребнадзора провели расследование и посетили закусочную с проверкой.



Санитарные врачи нашли в работе предприятия общественного питания множество нарушений технологического процесса при производстве шаурмы :

- жареные окорочка хранились на производственном столе в сырой зоне;

- в производственной зоне для работы с готовой продукцией имеется только одна совмещенная раковина для мытья рук, для мытья посуды, разделочного инвентаря, мяса, овощей, мытье инвентаря осуществляется не качественно, о чем свидетельствует наличие бактерий группы кишечной палочки в смывах, взятых с ножа для овощей, ложки для соуса, емкости для мяса;

- на продовольственное сырье и готовую продукцию (окорочок с кожей, овощи, кетчуп, майонез) не представлена сопроводительная документация;

- производственный столы и разделочный инвентарь не промаркированы;

- не выделен отдельный уборочный инвентарь для уборки производственных помещений и туалета, хранение уборочного инвентаря для туалета и для других помещений совместное;

- в бистро работает два человека, но представлена одна медицинская книжка, срок прохождения медицинского осмотра истек, отметки о прохождении гигиенического обучения и прививках отсутствуют, гигиенический журнал не ведется;

- в исследованных пробах клинического материала, взятого у сотрудника, обнаружены РНК ротовируса.



Проверяющие сделали вывод, что все эти нарушения стали причиной возникновения пищевых отравлений у липчан. На владельца бизнеса завели административное дело. Его материалы отправили в суд.



Суд признал бизнесмена ответственным за нарушения и наказал его штрафом в 5 000 рублей. Выявленные нарушения устранили еще до вынесения постановления, поэтому бизнесмен отделался минимальной санкции, предусмотренной статьей.