Общество

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Липчане отравились шаурмой в закусочной

15 2351
#отравление #шаурма #штраф
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Липчане отравились шаурмой в закусочной

В помещении проверяющие обнаружили полную антисанитарию. Шаурму покупателям делал сотрудник с ротовирусом.

Советский районный суд Липецка рассмотрел материалы административного дела в отношении владельца закусочной в районе площади Петра Великого. После проверки предпринимателя привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Причиной для проверки стали сигналы медиков. К врачам в середине июля обратились четверо жителей Липецка, которые пожаловались на недомогание после визита в закусочную. У пациентов был диагностирован острый гастроэнтерит, чаще всего его причиной становится употребление некачественных продуктов питания. Специалисты управления Роспотребнадзора провели расследование и посетили закусочную с проверкой.

Санитарные врачи нашли в работе предприятия общественного питания множество нарушений технологического процесса при производстве шаурмы :
- жареные окорочка хранились на производственном столе в сырой зоне;
- в производственной зоне для работы с готовой продукцией имеется только одна совмещенная раковина для мытья рук, для мытья посуды, разделочного инвентаря, мяса, овощей, мытье инвентаря осуществляется не качественно, о чем свидетельствует наличие бактерий группы кишечной палочки в смывах, взятых с ножа для овощей, ложки для соуса, емкости для мяса;
- на продовольственное сырье и готовую продукцию (окорочок с кожей, овощи, кетчуп, майонез) не представлена сопроводительная документация;
- производственный столы и разделочный инвентарь не промаркированы;
- не выделен отдельный уборочный инвентарь для уборки производственных помещений и туалета, хранение уборочного инвентаря для туалета и для других помещений совместное;
- в бистро работает два человека, но представлена одна медицинская книжка, срок прохождения медицинского осмотра истек, отметки о прохождении гигиенического обучения и прививках отсутствуют, гигиенический журнал не ведется;
- в исследованных пробах клинического материала, взятого у сотрудника, обнаружены РНК ротовируса.

Проверяющие сделали вывод, что все эти нарушения стали причиной возникновения пищевых отравлений у липчан. На владельца бизнеса завели административное дело. Его материалы отправили в суд.

Суд признал бизнесмена ответственным за нарушения и наказал его штрафом в 5 000 рублей. Выявленные нарушения устранили еще до вынесения постановления, поэтому бизнесмен отделался минимальной санкции, предусмотренной статьей.
15 2351
#отравление #шаурма #штраф
4

Комментарии (15)

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Вера

3 минуты назад
Как вообще можно на этих помойках что-то покупать, просто посмотришь на эту антисанитарию и уже плохо становится, один вид этих,,кулинаров,,приводит в ужас.Кошмар .
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Вован

5 минут назад
Может, после того как отравились поймут, что нужно питаться нормальной едой а не этой отравой!
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А здесь проверить не хотите?

11 минут назад
А чем эти ларьке отличаются в парках? Где нет не каких перечислены выше санитарных зон? Воды нет, туалетов раздельных нет. Не говоря об сливных конализиционных стоков. Так же на астановках общественного транспорта, где эти условия?
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Глубоководная Такса.

21 минуту назад
Честно это полный ужас. Антисанитария. На Зою сходите. У него с носа капает прям в лаваш.
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Нездадим

23 минуты назад
Никогда там больше невозьму.
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Пока вы в маске

27 минут назад
Надо записать в кооону для статистики.
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Коммунист

34 минуты назад
А я люблю шаурму. А потом тройным запить. Вкусно как в СССР
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МЕСТНЫЙ

40 минут назад
А компенсации пострадавшим фемида не присудила?
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Люди

54 минуты назад
Не свиньи,всё поедят.
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Елена

59 минут назад
Это не закусочная, а обычный ларёк.Без туалета, без канализации, без водопровода.Это в центре города.Такая деятельность запрещена в подобных условиях, но не для всех.Некоторым можно.Это бардак.Куда же смотрит управление потреб.рынка. А это управление разрешает и готовит к открытию очередную подобную точку.На площади Революции, на остановке типа кафе, без водопровода и канализации.Значит можно на остановках открывать кафе, и любые точки общепита, только не для всех.Тогда или правила перепешите, или выполняйте их.
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