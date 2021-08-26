Общество

22 минуты назад

Больше, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек

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#отключения
Больше, чем на десяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечек
27 августа с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 2, 6, 8 по улице 30 лет Октября, №№ 8, 10 по улице Гагарина, №№ 5, 6, 7, 8 по улице 4-й Пятилетки, №№ 23, 25 по улице Шкатова, №№ 1, 3, 5, 9а по улице Кротевича, №№ 1, 2, 3, 4, 6 по улице Горняцкой, частный сектор улиц Чайковского, Щорса, Кротевича, 2-й Гранитной, 30 лет Октября, проезда Ф. Лузана. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по улице Чайковского.  

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 99, 99б, 101, 101/1, 101/а по улице Ковалева, №№ 2а, вл 4в, 6е, 8а, 8б, 10а, 10б по улице Римского-Корсакова из-за устранения утечки на водоводе на участке улицы Ковалева.  

С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на трубопроводе на улице Космонавтов отключат холодную воду в домах №№ 14, 14/2, 16а, 16/1, 20а, 20/2, 20/3 по улице Космонавтов, № 67/1 по улице Гагарина.  

Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.  

С 14:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 24, 28, 30 по улице 60 лет СССР, №№ 19, 21, 23, 27, 29а по улице Стаханова из-за ремонтных работ на изношенных электрических сетях.  
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#отключения

Комментарии (1)

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Житель.

9 минут назад
Наконец то и электрические сети износились,что дальше по плану у них должно изностся.
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