Общество

28 минут назад

Задержан липецкий лихач, не оплативший 185 штрафов на сумму 194 тысячи рублей

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#штраф #ГИБДД
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Задержан липецкий лихач, не оплативший 185 штрафов на сумму 194 тысячи рублей

Остановили лихача за превышение скорости

Вчера, во время проведения профилактического мероприятия «Скорость», ставропольские автоинспекторы на дороге «Ростов на Дону – Ставрополь», проходящей по территории Труновского округа, при помощи измерителя скорости «Бинар», зафиксировали превышение скорости легковым автомобилем «Хендай».  За рулем автомобиля находился житель Липецкой области, который направлялся к родственникам, живущим на Ставрополье.

- При проверке водителя по автоматизированным базам данных ГИБДД установлено, что мужчина имеет более двухсот штрафов за нарушения скоростного режима и 185 из них не оплачены в установленном законом порядке. Общая сумма задолженности лихача составляет порядка 194 тысячи рублей. В отношении водителя составлены административные материалы, которые направлены в суд по месту жительства водителя. Теперь мужчине грозит не только уплата многотысячного долга в двукратном  размере, но и лишение водительских прав на длительный срок, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ставропольскому краю.

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#штраф #ГИБДД
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Комментарии (4)

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redford

4 минуты назад
И где же это приставы до сих пор были! Которые за 500 рублей душу вытрясут.
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Либерал

11 минут назад
Он имеет право на свободу передвижения по Конституции! Низабудемнипрастим!!
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Берия

14 минут назад
А чего лишать, если их нет.
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Знай наших

15 минут назад
Молодец , мужик ! Хоть Липецкую область прославил !!
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