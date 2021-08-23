Бесплатный отдых на море для студентов педвуза

Уже несколько лет популярность отдыха на черноморском побережье растет. Многие отмечают и рост стоимости отечественного отдыха. На этом фоне особенно приятно, что у каждого студента ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» есть возможность отдохнуть на море абсолютно бесплатно.

Морской отдых в 2021 году для 100 студентов липецкого педуниверситета организован в две смены. Уже вернулись из солнечного Адлера студенты 1, 2 и 3 курсов. Они стали участниками «Морской школы актива» . Смена имеет определенные цели – не только отдых и оздоровление, но и выявление потенциала, а также лидерских качеств у еще не опытных студентов. С этой целью организаторы подготовили и провели целый ряд образовательных, спортивных и творческих мероприятий.





Участниками второй смены морского заезда стали только студенты старших курсов – начиная с 3, которые уже успели раскрыть все свои таланты и занять определенную нишу в вузовском активе. Старшекурсники до 29 августа будут наслаждаться общением и отдыхом, а также смогут накопить силы к новому учебному году.





Как отмечают в университете , неформальная обстановка и компания единомышленников помогают раскрыть новых талантливых молодых людей, которые в дальнейшем будут реализовывать университетские проекты, участвовать в региональных и всероссийских мероприятиях. Для активных старшекурсников отдых на черноморском побережье – приятный бонус и благодарность от университета.

Отметим, морской отдых, где проживание, питание по системе «шведский стол» и экскурсионную программу оплачивает университет, уже стал доброй ежегодной традицией в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского .



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