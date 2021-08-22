55 минут назад
В тендере на проект благоустройства Задонска нашли ограничение конкуренции
На якобы допущенное нарушение пожаловался проигравший на аукционе подрядчик. Теперь его мнение оценит проверка антимонопольщиков.
- Мы изучили оценки и баллы второго участника, победителя аукциона. Его уставной капитал составляет 36 673 800 рублей. Возникает вопрос об ограничении конкуренции. Считаем, что закупочная документация подготовлена под вышеуказанного поставщика, в частности требование к уставному капиталу, что нарушает положения Закона о контрактной системе, - уверены авторы жалобы. - Считаем, что установление в качестве показателя оценки размера уставного капитала участника закупки неправомерно, Конкурсная документация разработана с нарушением законодательства о контрактной системе, требования заказчика приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок, что противоречит статье 8 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Доводы представителей компании оценят антимонопольщики. Рассмотрение жалобы запланировано на 24 августа.
Напомним, ранее мэрия Задонска объявила тендер на проект благоустройства территории вдоль русла реки Тешевка, которая протекает в городе. За выполнение работ задонская администрация была готова заплатить до 2 673 400 рублей. Тендер взял подрядчик, предложивший за свои услуги 2,45 млн рублей.
Подрядчик должен будет приступить к проекту благоустройству сразу после заключения контракта. Работы разбиты на два этапа. В первую очередь проектировщики обследуют зону между улицами Карла Маркса и памятником «Пушка». Эти работы должны быть завершены к 15 ноября. А к 1 декабря должен быть готов план благоустройства от дома №17 по улице Ленина до улицы Бебеля.
Проектировщики должны разбить набережную на функциональные зоны. Первая из них — зона отдыха у воды. Это западная часть городского парка, у Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. Заказчики хотят там видеть места для тихого отдыха — навесы, скамейки, амфитеатры и качели, фотозоны с арт-объектом «Задонские марки». Вторая зона — зона активной рекреации. Это центральная часть парка вдоль улицы Крупской и восточная часть парка. Тут также хотят видеть места для тихого отдыха, фотозоны и павильоны проката и продажи сувениров. Кроме того, здесь могут появиться площадка для игры в лапту, поле для игры в «Городки», модульный туалет и контейнерная площадка.
Детская зона расположится за здание школы искусств. Тут видят беседки, навесы, скамейки, интерактивные арт-объекты и детские площадки. Творческая зона будет рядом. Там хотят сделать амфитеатр, трибуны для зрителей, площадки для выступлений, стенды для проведения вернисажа работ учеников школы искусств.
Проектировщикам предстоит предусмотреть основную входную группу в парк со стороны улицы Ленина, «легализовать» тропинки, включить в план благоустройства мостики для перехода через реку, подобрать МАФы, распределить по парку освещение и видеонаблюдение.
Итогом работы станет проект и сметная документация со стоимостью его реализации.
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