В тендере на проект благоустройства Задонска нашли ограничение конкуренции

На якобы допущенное нарушение пожаловался проигравший на аукционе подрядчик. Теперь его мнение оценит проверка антимонопольщиков.

Представители липецкой компании «Интеллектуальные энергетические решения» заявили жалобу на аукционную комиссию администрации Задонска. Причиной для заявления стали итоги тендера на разработку проекта благоустройства части Задонска, вдоль русла реки Тешевка. Липецкая компания не смогла победить на аукционе и пожаловалась на ограничение конкуренции.- Мы изучили оценки и баллы второго участника, победителя аукциона. Его уставной капитал составляет 36 673 800 рублей. Возникает вопрос об ограничении конкуренции. Считаем, что закупочная документация подготовлена под вышеуказанного поставщика, в частности требование к уставному капиталу, что нарушает положения Закона о контрактной системе, - уверены авторы жалобы. - Считаем, что установление в качестве показателя оценки размера уставного капитала участника закупки неправомерно, Конкурсная документация разработана с нарушением законодательства о контрактной системе, требования заказчика приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок, что противоречит статье 8 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Доводы представителей компании оценят антимонопольщики. Рассмотрение жалобы запланировано на 24 августа.Напомним, ранее мэрия Задонска объявила тендер на проект благоустройства территории вдоль русла реки Тешевка, которая протекает в городе. За выполнение работ задонская администрация была готова заплатить до 2 673 400 рублей. Тендер взял подрядчик, предложивший за свои услуги 2,45 млн рублей.Подрядчик должен будет приступить к проекту благоустройству сразу после заключения контракта. Работы разбиты на два этапа. В первую очередь проектировщики обследуют зону между улицами Карла Маркса и памятником «Пушка». Эти работы должны быть завершены к 15 ноября. А к 1 декабря должен быть готов план благоустройства от дома №17 по улице Ленина до улицы Бебеля.Проектировщики должны разбить набережную на функциональные зоны. Первая из них — зона отдыха у воды. Это западная часть городского парка, у Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря. Заказчики хотят там видеть места для тихого отдыха — навесы, скамейки, амфитеатры и качели, фотозоны с арт-объектом «Задонские марки». Вторая зона — зона активной рекреации. Это центральная часть парка вдоль улицы Крупской и восточная часть парка. Тут также хотят видеть места для тихого отдыха, фотозоны и павильоны проката и продажи сувениров. Кроме того, здесь могут появиться площадка для игры в лапту, поле для игры в «Городки», модульный туалет и контейнерная площадка.Детская зона расположится за здание школы искусств. Тут видят беседки, навесы, скамейки, интерактивные арт-объекты и детские площадки. Творческая зона будет рядом. Там хотят сделать амфитеатр, трибуны для зрителей, площадки для выступлений, стенды для проведения вернисажа работ учеников школы искусств.Проектировщикам предстоит предусмотреть основную входную группу в парк со стороны улицы Ленина, «легализовать» тропинки, включить в план благоустройства мостики для перехода через реку, подобрать МАФы, распределить по парку освещение и видеонаблюдение.Итогом работы станет проект и сметная документация со стоимостью его реализации.