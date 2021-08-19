Общество
25 минут назад
Под Петровским мостом теперь забил фонтан из-под земли
Причиной выхода воды на поверхность стало дренирование участка трубопровода для последующих работ.
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Напомним, вчера в редакцию GOROD48 прислали видео «водопада» под Петровским мостом в Липецке. Сегодня нашими читателями был снят новый ролик в том же месте: под Петровским мостом вода теперь бьёт фонтаном из-под земли, а потом бежит ручьем.
Как рассказали GOROD48 в липецком филиале ПАО «Квадра», в Липецке сейчас проходят гидравлические испытания сетей от Липецкой ТЭЦ-2, призванные выявлять ветхие участки теплосетей для проведения на них необходимых ремонтов.
- Накануне было выявлено повреждение трубопровода в районе Петровского моста, и сейчас наши сотрудники проводят дренирование участка трубопровода, т.е. освобождают его полностью от воды для последующих работ. Именно это и стало причиной выхода воды на поверхность, - пояснили в пресс-службе ПАО «Квадра». - Дополнительных отключений работы за собой не влекут: потребители от этой сети, как и положено, отключены на весь период двухнедельных гидравлических испытаний. Просим жителей внимательно отнестись к соблюдению мер безопасности на время гидроиспытаний: не подходите к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды, не оставляйте автотранспорт вблизи люков тепловых камер. При обнаружении признаков повреждения теплосети необходимо обратиться в диспетчерскую службу Липецкого филиала «Квадры» по телефону 30-66-66.
Как рассказали GOROD48 в липецком филиале ПАО «Квадра», в Липецке сейчас проходят гидравлические испытания сетей от Липецкой ТЭЦ-2, призванные выявлять ветхие участки теплосетей для проведения на них необходимых ремонтов.
- Накануне было выявлено повреждение трубопровода в районе Петровского моста, и сейчас наши сотрудники проводят дренирование участка трубопровода, т.е. освобождают его полностью от воды для последующих работ. Именно это и стало причиной выхода воды на поверхность, - пояснили в пресс-службе ПАО «Квадра». - Дополнительных отключений работы за собой не влекут: потребители от этой сети, как и положено, отключены на весь период двухнедельных гидравлических испытаний. Просим жителей внимательно отнестись к соблюдению мер безопасности на время гидроиспытаний: не подходите к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды, не оставляйте автотранспорт вблизи люков тепловых камер. При обнаружении признаков повреждения теплосети необходимо обратиться в диспетчерскую службу Липецкого филиала «Квадры» по телефону 30-66-66.
Всезнающий липчанин