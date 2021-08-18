Общество

сегодня, 17:07

Под Петровским мостом образовался водопад

8 1201
#ЖКХ #вода
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Повреждение трубопровода произошло на сетях «Квадры».

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В редакцию GOROD48 прислали видео «водопада» под Петровским мостом в Липецке. 

- Под Петровским мостом рвануло трубу, - сообщил GOROD48 очевидец по имени Александр. - Русанов ручей теперь под Петровским мостом!

Как рассказали GOROD48 в липецком филиале ПАО «Квадра», сегодня во время гидравлических испытаний от Липецкой ТЭЦ-2 было обнаружено повреждение трубопровода в районе Петровского моста.

- Гидравлические испытания призваны выявлять наиболее изношенные участки теплосетей для последующих ремонтов, - отметили в пресс-службе ПАО «Квадра». - Наши бригады уже приступили к устранению повреждения. Дополнительных отключений нет, а потребители от этой сети, как и положено, отключены на весь период двухнедельных гидравлических испытаний. Мы просим жителей города внимательно относится к соблюдению мер безопасности во время гидроиспытаний: не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды, не оставлять автотранспорт вблизи люков тепловых камер. При обнаружении признаков повреждения теплосети необходимо обратиться в диспетчерскую службу Липецкого филиала «Квадры» по телефону 30-66-66.
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#ЖКХ #вода
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Комментарии (8)

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А так не положено

18 минут назад
что заявляется на 2 недели, а по факту в прошлые "2 недели" чуть ли не на месяц было отключение. "как и положено, отключены на весь период двухнедельных гидравлических испытаний"
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Липчанин

35 минут назад
Любят у нас народ на сенсации, правду говорят, тонуть будешь, сто человек снимать на телефон будут, но ни кто верёвку не бросит. Почему этим, охотника до сенсацией, не снять и выложить, как работают коммунальщики. Какие у них условия, все погодные. Работают что б дать в дома тепло, воду, электричество. Если не будет этих ребят то такие же медики не смогут быть героями, как и многие другие.
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Какие экологи

36 минут назад
Неогара, а что в реку нефть течет? Или подогретая вода.
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1

38 минут назад
Толик Круглый, давно пора! можно еще им доступ в интернет по карточкам выдавать. и наказание 3 суток просмотра шоу владимира соловьева без перерыва. штоб знали что у нас в стране все хорошо
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Сергей

40 минут назад
Неогара, зеленых нет остались только голубые
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Липчанка

43 минуты назад
Кипяток льется! А если бы там внизу кто-то проходил? На лодке проплывал? И на голову бы хлынуло! Как они так испытывают, что в любом месте может гейзер забить? Понятно почему люди в ямы с кипятком проваливаются.
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Неогара

49 минут назад
И всё в реку, где экологи, где зелёные?
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Толик Круглый

52 минуты назад
Когда же уже начнут привлекать и судить тех , кто снимает всё на камеру телефона и выкладывают в Инет !! Надоели эти * операторы со своими видео !!
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