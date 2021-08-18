Под Петровским мостом образовался водопад

Повреждение трубопровода произошло на сетях «Квадры».

В редакцию GOROD48 прислали видео «водопада» под Петровским мостом в Липецке.





- Под Петровским мостом рвануло трубу, - сообщил GOROD48 очевидец по имени Александр. - Русанов ручей теперь под Петровским мостом!

Как рассказали GOROD48 в липецком филиале ПАО «Квадра», сегодня во время гидравлических испытаний от Липецкой ТЭЦ-2 было обнаружено повреждение трубопровода в районе Петровского моста.- Гидравлические испытания призваны выявлять наиболее изношенные участки теплосетей для последующих ремонтов, - отметили в пресс-службе ПАО «Квадра». - Наши бригады уже приступили к устранению повреждения. Дополнительных отключений нет, а потребители от этой сети, как и положено, отключены на весь период двухнедельных гидравлических испытаний. Мы просим жителей города внимательно относится к соблюдению мер безопасности во время гидроиспытаний: не подходить к разрытым траншеям, открытым тепловым камерам и местам выброса воды, не оставлять автотранспорт вблизи люков тепловых камер. При обнаружении признаков повреждения теплосети необходимо обратиться в диспетчерскую службу Липецкого филиала «Квадры» по телефону 30-66-66.