В Каликино и Ищеино сгорели дома

17 августа в Липецкой области зарегистрированы 19 пожаров.

Вечером 17 августа загорелся летний дом на улице Матросова в селе Каликино Добровскоо района.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, дом сгорел полностью.В то же время огонь вспыхнул в жилом дома площадью 49 квадратных метров на улице Молодежной села Ищеино Краснинского района. В результате пожара повреждены внутренняя отделка и имущество дома на площади 20 квадратных метров, кровля дома на площади два квадратных метра. Пламя тушили три отделения пожарной охраны.- Пожары обошлись без пострадавших. Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём. Всего за минувшие сутки зарегистрировано 19 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями Липецкой области осуществлено 40 выездов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.