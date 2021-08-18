Происшествия

54 минуты назад

В Каликино и Ищеино сгорели дома

3 989
#МЧС #пожар
В Каликино и Ищеино сгорели дома

17 августа в Липецкой области зарегистрированы 19 пожаров.

Вечером 17 августа загорелся летний дом на улице Матросова в селе Каликино Добровскоо района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, дом сгорел полностью.

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В то же время огонь вспыхнул в жилом дома площадью 49 квадратных метров на улице Молодежной села Ищеино Краснинского района. В результате пожара повреждены внутренняя отделка и имущество дома на площади 20 квадратных метров, кровля дома на площади два квадратных метра. Пламя тушили три отделения пожарной охраны. 

- Пожары обошлись без пострадавших. Причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём. Всего за минувшие сутки зарегистрировано 19 пожаров. Пожарно-спасательными подразделениями Липецкой области осуществлено 40 выездов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
3 989
#МЧС #пожар

Комментарии (3)

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Покурил ,

20 минут назад
окурок бросил где попало .
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Ава

31 минуту назад
Водка -яд,от водки деревни горят
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Аполло

39 минут назад
Ничего страшного! Построите новые!!
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