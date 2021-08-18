Общество

28 минут назад

В Липецке назвали лучшие школы по числу победителей и призеров олимпиад

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#школа #олимпиада
В Липецке назвали лучшие школы по числу победителей и призеров олимпиад

Образовательным учреждениям объявили благодарность.

Российский совет олимпиад школьников объявил благодарность образовательным учреждениям, подготовившим значительное количество победителей и призеров олимпиад, входящих в перечень Министерства науки и высшего образования России на 2020-2021 учебный год.

Как сообщила на своей странице в Инстаграм председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова, в число этих образовательных учреждений вошли липецкие школы №20, 44, 64, 68. Им объявлена благодарность за вклад в формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.


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#школа #олимпиада

Комментарии (1)

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Вот так

5 минут назад
Все эти школы оставляют после 9-го класса только лучших. Остальные, а это 50%, идите куда хотите, не дают детям закончить 11 классов.
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