В Липецке назвали лучшие школы по числу победителей и призеров олимпиад

Образовательным учреждениям объявили благодарность.

Российский совет олимпиад школьников объявил благодарность образовательным учреждениям, подготовившим значительное количество победителей и призеров олимпиад, входящих в перечень Министерства науки и высшего образования России на 2020-2021 учебный год.Как сообщила на своей странице в Инстаграм председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова, в число этих образовательных учреждений вошли липецкие школы №20, 44, 64, 68. Им объявлена благодарность за вклад в формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.