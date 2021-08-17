Подозреваемый в убийстве 18-летней Елены Быковой арестован на два месяца

В отношении Степана Осипова Левобережным судом Липецка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 октября.

По версии следствия, Елена Быкова погибла от двух ударов кулаком в голову, нанесённых ей Степаном Осиповым в скулу и в висок вечером 9 августа около 23:04 в общежитии на улице 9 мая. Подозреваемого задержали 15 августа в 23:15, после чего он написал явку с повинной.











Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области





Левобережным судом Липецка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 октября в отношении 21-летнего жителя села Золотуха Лев-Толстовского района Степана Осипова, подозреваемого в убийстве 18-летней девушки из Лебедянского района Елены Быковой.Напомним, 18-летняя Елена Быкова пропала 9 августа, а 15 августа ее тело нашли за гаражным боксом у угла дома №5 по улице 9 Мая. Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Завтра в селе Романово Лебедянского района пройдут похороны девушки.Степана Осипова допрашивали лебедянские полицейские ещё в ходе розыска девушки. Тогда он рассказал, что они поссорились в районе теннисного корта «Динамо», подруга психанула и пошла в сторону зоопарка и заброшенного слонятника. Именно поэтому зона поиска девушки, в первую очередь, находилась в районе зоопарка и Нижнего парка, Зелёного острова. Так же была информация, что последний раз её телефон был в сети у дома №33 на улице Волгоградской в районе ЛТЗ.Выйти на подозреваемого помогли показания его знакомого Сергея Газина, в комнате которого и разыгрался конфликт. Хозяин комнаты сообщил, что вернувшись домой, обнаружил в комнате своего знакомого Степана Осипова и Елену Быкову, у которой были телесные повреждения. Впоследствии тело вынесли из комнаты и оставили в кустах у угла дома по улице 9 мая.