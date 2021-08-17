сегодня, 16:45
Подозреваемый в убийстве 18-летней Елены Быковой арестован на два месяца
В отношении Степана Осипова Левобережным судом Липецка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 октября.
Напомним, 18-летняя Елена Быкова пропала 9 августа, а 15 августа ее тело нашли за гаражным боксом у угла дома №5 по улице 9 Мая. Следственным отделом по Левобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Завтра в селе Романово Лебедянского района пройдут похороны девушки.
Степана Осипова допрашивали лебедянские полицейские ещё в ходе розыска девушки. Тогда он рассказал, что они поссорились в районе теннисного корта «Динамо», подруга психанула и пошла в сторону зоопарка и заброшенного слонятника. Именно поэтому зона поиска девушки, в первую очередь, находилась в районе зоопарка и Нижнего парка, Зелёного острова. Так же была информация, что последний раз её телефон был в сети у дома №33 на улице Волгоградской в районе ЛТЗ.
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