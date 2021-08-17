Почти все случаи заражения COVID-19 за сутки в регионе выявили в Липецке

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 43 795 случаев новой коронавирусной инфекции, 37 467 человек выздоровели, в том числе 243 за последние сутки, 5 036 — лечатся, 1 292 человека умерли, в том числе 7 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 285 человек.

В больницах сегодня находятся 840 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 196 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 238 случаев инфицирования коронавирусом. Почти все они в Липецке — 204 случая, на втором месте с большим отрывом Елец — 19, на третьем Хлевенский район — 9. В Липецком районе — 3, в Тербунском районе — 2, в Добровском районе — один заболевший.