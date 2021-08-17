Коронавирус

сегодня, 14:57

Почти все случаи заражения COVID-19 за сутки в регионе выявили в Липецке

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#коронавирус
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Почти все случаи заражения COVID-19 за сутки в регионе выявили в Липецке

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 43 795 случаев новой коронавирусной инфекции, 37 467 человек выздоровели, в том числе 243 за последние сутки, 5 036 — лечатся, 1 292 человека умерли, в том числе 7 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 285 человек.

В больницах сегодня находятся 840 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 196 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 238 случаев инфицирования коронавирусом. Почти все они в Липецке — 204 случая, на втором месте с большим отрывом Елец — 19, на третьем Хлевенский район — 9. В Липецком районе — 3, в Тербунском районе — 2, в Добровском районе — один заболевший.
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#коронавирус
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Комментарии (5)

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16 минут назад
#>, и каких свойств нам ждать от новых штаммов, просветите? Раз уж вы посвящены в тайны золотого миллиарда. Вы наверное очень состоятельный человек, либо обладаете уникальными качествами. Вряд ли туда возьмут среднестатистического жителя провинциального города.
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.

19 минут назад
А что по этому поводу предпринимают наши власти? Не слишком ли большими полномочиями их наделили? Полное бездействие.
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Гость

39 минут назад
Игорь, когда Игоря будут лечить кислородом
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#>

55 минут назад
Игорь, ... пока до 2023 года. Все штаммы расписаны уже на будущее. Вакцины варят как компот раз два и готово. А дураки в намордниках все никак не очнуться . Вова без маски везде с 2019 года и все его окружение.
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Игорь

сегодня, 15:04
Сколько времени будет продолжаться это мытарство с "новостями о коронавирусе"?
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