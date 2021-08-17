GOROD48 сегодня спросил у липчан: «Чем должна заниматься липецкая общественная палата?»

Городская общественная палата создана в Липецке в 2005 году. И сейчас заседает уже ее седьмой созыв. Палата обеспечивает взаимодействие жителей Липецка с органами местного самоуправления.



Как ни странно, но вопрос, чем должны заниматься общественники, многих липчан поставил в тупик. Не все знали даже о существовании такого института, как Общественная палата, хотя она и существует довольно давно.



Те, кто был в курсе, считает, что общественникам надо обсуждать социальные вопросы, благоустройство города, по возможности, влиять на то, чтобы не росли цены на проезд.



Напомним, несмотря на то, что решения палаты носят рекомендательный характер, мэрия и горсовет учитывает их в своей работе.