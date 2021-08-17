ПозиTиV

сегодня, 13:33

Чем должна заниматься липецкая общественная палата?

7 418
#Говорит Липецк
1

GOROD48 сегодня спросил у липчан: «Чем должна заниматься липецкая общественная палата?»

Городская общественная палата создана в Липецке в 2005 году. И сейчас заседает уже ее седьмой созыв. Палата обеспечивает взаимодействие жителей Липецка с органами местного самоуправления.

Как ни странно, но вопрос, чем должны заниматься общественники, многих липчан поставил в тупик. Не все знали даже о существовании такого института, как Общественная палата, хотя она и существует довольно давно.

Те, кто был в курсе, считает, что общественникам надо обсуждать социальные вопросы, благоустройство города, по возможности, влиять на то, чтобы не росли цены на проезд.

Напомним, несмотря на то, что решения палаты носят рекомендательный характер, мэрия и горсовет учитывает их в своей работе.
7 418
#Говорит Липецк
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

План палаты:

11 минут назад
- Думать где ещё поставить памятники былинным и сказочным героям - Сидеть на заседаниях с умным видом - хвалить деда
ответить

Копенкина - силища !

40 минут назад
Иван Иваныч, там одни пенсионеры типа 70-летней Копенкиной , какие у них интересы ? Грамоты друг дружке раздавать ?
ответить

Копенкина - силища !

43 минуты назад
Копенкину в прэзиденты !
ответить

Иван Иваныч

46 минут назад
Чем-чем? Лоббированием своих интересов! С чем они и справляются - все целы и сыты!
ответить

Тоха Пупырышкин

52 минуты назад
деньги воровать !! ахаха...
ответить

Самая отличная характеристика ОП -

54 минуты назад
от последнего чела...)
ответить

Билли Бонс

54 минуты назад
А что, в органах местного самоуправления работают люди с ограниченными возможностями слуха и зрения, им обязательно переводчик в лице общественной палаты нужен? Сами должны проблемы видеть и заниматься их решением, так что необходимость существования общественной палаты невелика.
ответить

Еще в рубрике

О чем вы думаете, когда вспоминаете о школе?
#Говорит Липецк
34
О чем вы думаете, когда вспоминаете о школе?

10.08.2021 12:07

ПозиTиV
При какой стоимости бензина вы откажетесь от автомобиля?
#Говорит Липецк
88
При какой стоимости бензина вы откажетесь от автомобиля?

03.08.2021 13:10

ПозиTиV
Чего вам не хватает для комфортной жизни в Липецке?
#Говорит Липецк
96
Чего вам не хватает для комфортной жизни в Липецке?

27.07.2021 11:51

ПозиTиV
Вы готовы, как брат Олега Королева, взять на себя вину за родственника?
#Говорит Липецк
63
Вы готовы, как брат Олега Королева, взять на себя вину за родственника?

20.07.2021 12:47

ПозиTиV
Можно ли найти в Липецке хорошую работу?
#Говорит Липецк
74
Можно ли найти в Липецке хорошую работу?

13.07.2021 12:38

ПозиTиV
Вы готовы сделать прививку от коронавируса ради поездки на море?
#Говорит Липецк
56
Вы готовы сделать прививку от коронавируса ради поездки на море?

06.07.2021 14:32

ПозиTиV