Происшествия

30 минут назад

Врезавшийся в ограждение водитель «Тойоты Ленд Крузер» был пьян

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#ДТП
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Ранее прохожие отговаривали его от идеи сесть за руль.

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Напомним, вчера вечером в Липецке на кольце улиц Катукова и Стаханова автомобиль «Тойота Ленд Крузер» врезался в дорожное ограждение. Происшествие записала камера видеонаблюдения. На записи видно, как водитель заезжает на бордюр рядом с пешеходным переходном, к счастью, людей там не было. Затем машина съезжает на дорогу, вновь заезжает на бордюр и сбивает часть дорожного ограждения.

В редакцию GOROD48 липчане, ставшие свидетелями предыстории этого ДТП, и даже снявшие её на видео.

- Напротив дома №7 на улице Кривенкова пьяный мужчина решил сесть за руль, - рассказали очевидцы. - Прохожие пытались остановить горе-водителя, но он ругался, набросился на прохожего, оттолкнул его. После мужчина направился в сторону памятника Танкистам, но уехал недалеко — около кольца по улице Стаханова водитель врезался в ограждение.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД по городу Липецку, 15 августа в 18.40 напротив дома №36 на улице Стаханова 69-летний водитель «Тойота Ленд Крузер» врезался в препятствие. Причинами ДТП стало несоответствие скорости движения конкретным условиям движения. На водителя также был составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
7 1088
#ДТП
1

Комментарии (7)

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Гость

4 минуты назад
Явно мерцательная, вот как плохо человеку, аж за руль сесть не может
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Это доказывает их бесполезности.

11 минут назад
Вот что значит БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ в городе. Что нетрезвых водителей снимают простые прохожие, а камеры в городе это просто выдвинутые деньги на ветер. И не чего они толком не фиксируют если что коснётся.
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В.В.

16 минут назад
Улица Кривенкова... "кривой" от синьки водятел... Поэзия!
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Гость.

16 минут назад
И кто же герой? Какой-нибудь очередной из бывших? Так как машинка с её обслугай не по карману обычному пенсионеру.
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Человек

18 минут назад
Это хозяева жизни им все можно
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Землянин

21 минуту назад
Почувствовал себя плохо, пытался найти сотрудников ГИБДД, а так брат попросился за руль и не смог совладать с мощной машиной.
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Безымянный

24 минуты назад
>69-летний. Олег Петрович, перелогинься.
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