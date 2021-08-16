Происшествия
30 минут назад
Врезавшийся в ограждение водитель «Тойоты Ленд Крузер» был пьян
Ранее прохожие отговаривали его от идеи сесть за руль.
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Напомним, вчера вечером в Липецке на кольце улиц Катукова и Стаханова автомобиль «Тойота Ленд Крузер» врезался в дорожное ограждение. Происшествие записала камера видеонаблюдения. На записи видно, как водитель заезжает на бордюр рядом с пешеходным переходном, к счастью, людей там не было. Затем машина съезжает на дорогу, вновь заезжает на бордюр и сбивает часть дорожного ограждения.
В редакцию GOROD48 липчане, ставшие свидетелями предыстории этого ДТП, и даже снявшие её на видео.
- Напротив дома №7 на улице Кривенкова пьяный мужчина решил сесть за руль, - рассказали очевидцы. - Прохожие пытались остановить горе-водителя, но он ругался, набросился на прохожего, оттолкнул его. После мужчина направился в сторону памятника Танкистам, но уехал недалеко — около кольца по улице Стаханова водитель врезался в ограждение.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД по городу Липецку, 15 августа в 18.40 напротив дома №36 на улице Стаханова 69-летний водитель «Тойота Ленд Крузер» врезался в препятствие. Причинами ДТП стало несоответствие скорости движения конкретным условиям движения. На водителя также был составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
В редакцию GOROD48 липчане, ставшие свидетелями предыстории этого ДТП, и даже снявшие её на видео.
- Напротив дома №7 на улице Кривенкова пьяный мужчина решил сесть за руль, - рассказали очевидцы. - Прохожие пытались остановить горе-водителя, но он ругался, набросился на прохожего, оттолкнул его. После мужчина направился в сторону памятника Танкистам, но уехал недалеко — около кольца по улице Стаханова водитель врезался в ограждение.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД по городу Липецку, 15 августа в 18.40 напротив дома №36 на улице Стаханова 69-летний водитель «Тойота Ленд Крузер» врезался в препятствие. Причинами ДТП стало несоответствие скорости движения конкретным условиям движения. На водителя также был составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Гость
Это доказывает их бесполезности.
В.В.
Гость.
Человек
Землянин
Безымянный