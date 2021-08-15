Внедорожник врезался в ограждение

Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.

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Сегодня в Липецке на кольце улиц Катукова и Стаханова автомобиль «Тойота Ленд Крузер» врезался в дорожное ограждение. Происшествие записала камера видеонаблюдения.



На записи видно, как водитель заезжает на бордюр рядом с пешеходным переходном, к счастью, людей там не было. Затем машина съезжает на дорогу, вновь заезжает на бордюр и сбивает часть дорожного ограждения. Одна из версий случившегося - водителю могло стать плохо за рулем.