Происшествия

сегодня, 21:58

Внедорожник врезался в ограждение

8 1476
#ДТП
2

Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.

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Сегодня в Липецке на кольце улиц Катукова и Стаханова автомобиль «Тойота Ленд Крузер» врезался в дорожное ограждение. Происшествие записала камера видеонаблюдения.

На записи видно, как водитель заезжает на бордюр рядом с пешеходным переходном, к счастью, людей там не было. Затем машина съезжает на дорогу, вновь заезжает на бордюр и сбивает часть дорожного ограждения. Одна из версий случившегося - водителю могло стать плохо за рулем.
8 1476
#ДТП
2

Комментарии (8)

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Липчанин

11 минут назад
это неуправляемый жлобовский иносарай, а не внедорожник
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Петрович

32 минуты назад
Это брат,у него гранта,по этому и зацепил ограждение.
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Олежка,

33 минуты назад
ну возьми ты себе трезвого водителя!
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свидетель сие Ленд крузера

43 минуты назад
он там уже полвечера стоит, это норма? где гаи полиция? полгорода в разбитых машинах! на каждой улице автохлам полуразбитый стоит, денег на эвакуатор не нашлось ни у кого?
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Вы не понимаете!

44 минуты назад
Ну подумаешь снес забор, понаставили тут заборов!
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Илья

45 минут назад
Да это Олежка опять напился.
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Юг

55 минут назад
Опять с мерцательной аритмией, только на Ленд Крузер а не Лексусе..
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rrr

55 минут назад
Опять Петрович?
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