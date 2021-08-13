Ельчанин пытался обокрасть магазин игрушек

Мужчина хотел продать сворованные детские конструкторы.

Директор сетевого магазина детских товаров обратилась в елецкую полицию с заявлением о покушении на кражу. Сотрудники торговой точки не дали злоумышленнику украсть два детских конструктора общей стоимостью 18 666 рублей.



- Взяв одну коробку, мужчина сорвал с неё противокражное устройство и отложил в сторону, затем поставил её на пол и то же самое проделал с другим набором. После чего он поднял обе коробки и, пройдя мимо кассовой зоны, вышел из магазина. Однако недалеко от выхода его остановил администратор магазина и попросил предъявить чек на товары и, так как его у злоумышленника не было, сотрудник попросил его вернутся в магазин и вызвал полицейских, - сообщает отдельная рота патрульно – постовой службы полиции ОМВД России по Ельцу.



Приехавшие полицейские задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за нелегальный оборот наркотиков 45-летний ельчанин. Он рассказал, что хотел украсть игрушки для перепродажи. Возбуждено уголовное дело.